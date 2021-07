Berufsfachschule 29 Wallierhof-Lernende feiern ihren Abschluss In einem langen und PS-starken Korso fuhren die Absolventinnen und Absolventen der landwirtschaftlichen Berufsfachschule gemeinsam zur Lehrabschlussfeier am BZ Wallierhof ein. In feierlichem Rahmen durften 29 junge Berufsleute ihr Fähigkeitszeugnis in Empfang nehmen.

Die Lernenden fuhren mit Traktoren vor. zvg

Am Bildungszentrum Wallierhof lautet das Jahresmotto «praxisnah». Die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen sei eine tagtägliche Herausforderung und die Aufgabe der Lehrpersonen sei es, die Grundlagen praxisnah zu unterrichten. Mit diesen Worten eröffnete Direktor Jonas Zürcher die Lehrabschlussfeier. Die Pandemiesituation habe von allen eine grosse Beweglichkeit gefordert, speziell von den Lernenden. Jonas Zürcher dankte für die entgegengebrachte Flexibilität. Die Feier wurde von musikalischen Beiträgen der «Ländlergiele Hubustei» umrahmt.

Regierungsrätin Brigit Wyss überbrachte das Grusswort aus der Solothurner Regierung. Sie betonte, wie wichtig die sozialen Kompetenzen seien, welche sich die Absolventinnen und Absolventen während ihrer Ausbildungszeit - neben allen anderen Fähigkeiten - in der Schule und im Zusammenleben mit den Lehrmeisterfamilien angeeignet hätten. Für Gespräche mit der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung sei es wichtig, dialogfähig, höflich und kontaktfreudig zu sein. Ebenso brauche es gegenseitiges Verständnis. Nur so sei es möglich, den Konsumenten von heute die Zusammenhänge in der Lebensmittelproduktion aufzuzeigen. Sowohl Brigit Wyss als auch die Präsidentin der Aufsichtskommission, Heidi Kofmel, motivierten die jungen Berufsleute, sich weiterzubilden und so «am Ball» zu bleiben.

Für die Festansprache wurde der Landwirt und Agronom Lukas Rediger eingeladen. Als Betriebsleiter eines stadtnahen Landwirtschaftsbetriebes in Basel werden viele Fragen, Komplimente oder Kritik der Bevölkerung an ihn gerichtet. Eines Tages wurde er gefragt, ob man Landwirt lernen könne. Seine Antwort war, dass man Landwirt lernen müsse! Er forderte die Absolventinnen und Absolventen auf, ab heute auch als Botschafter zu wirken. Es sei wichtig, dass die Bevölkerung von den Landwirten direkt informiert werde, statt nur über Medien oder Verbände. Zum Schluss forderte er die Diplomierten auf, einen breiten Horizont zu behalten, offen für Veränderungen zu sein und Dinge auszuprobieren sowie Freude und Stolz am Beruf zu haben.

Landwirtschaftliche Berufsfachschule 3. Lehrjahr 2020/21 Ackermann Martina, Holderbank SO

Antenen Mike, Welschenrohr

Blaser Sabrina, Wangen an der Aare

Brunner Patrick, Bennwil

Duc Léo, Lully FR

Faillard Patrick, St. Pantaleon

Franchi Lukas, Le Fuet

Glausen Erino, Gerlafingen

Grünig Julian, Mümliswil

Huber Florian, Erlinsbach SO

Hügli Alexander, Moutier

Hügli Simon, Breitenbach

Imhof Silvan, Ramiswil

Jakob Sandro, Matzendorf

Kiener Janine, Burtigny

Knörr Lukas, Nennigkofen

Kobi Bruno, Biezwil

Kolly Simon, Essert FR

Kupper David, Laupersdorf

Lützelschwab Cyrill Marcel, Magden

Lützelschwab Nadine Alena, Hofstetten SO

Müller Yan, Himmelried

Neuschwander Samuel, Blauen

Reinhart Leo, Rüttenen

Schaffter Jan, Liesberg Dorf

Schmidlin Bianca, Dittingen

Vaterlaus Simon, Wiedlisbach

von Arx Samuel, Winznau

Wälti Yves, Ramlinsburg

Bei der Diplomübergabe konnten einige Leistungen speziell belohnt werden. Mit der Bestnote von 5.5 durfte Bruno Kobi aus Biezwil den ersten Preis entgegennehmen, dicht gefolgt von Lukas Knörr aus Nennigkofen mit 5.4. Auf den dritten Platz schafften es gleich zwei Absolventen mit der Note 5.2, Silvan Imhof aus Ramiswil und Jan Schaffter aus Liesberg.



Für den Rückblick auf die Ausbildung hatten die Lernenden eine Präsentation mit Fotos und Musik vorbereitet. Klassenlehrer Andreas Rolli richtete seine Worte direkt an die Absolventinnen und Absolventen und fragte sie, was ihre persönlichen Take-Home-Messages seien. Er wünschte den ausgebildeten Landwirtinnen und Landwirten für die Zukunft viel Erfolg.

Die frisch diplomierten Landwirtinnen und Landwirte bedankten sich bei allen, welche zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung beigetragen haben. Speziell ehrten sie ihre Eltern, Lehrmeisterfamilien, das Tagungszentrum und der Hausdienst am Wallierhof sowie die Lehrpersonen. Jonas Zürcher schloss sich diesem Dank an und erweiterte ihn auf die Gastreferenten, das Sekretariat und die «Hubusteigiele». Zum Abschluss kamen die Diplomierten zu Wort, indem sie resümierten, was sie aus ihrer Ausbildung mitnehmen und umsetzen wollen. Mit lüpfiger Musik leiteten die „Hubusteigiele“ den gemütlichen Teil der Feier ein.