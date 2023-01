Abschluss Das sind die Gewinner der drei Preise an den Solothurner Filmtagen Mit der «Soirée de clôture» ging am Mittwochabend die 58. Ausgabe der Solothurner Filmtage zu Ende. Welcher Film hat welchen Preis gewonnen? Und konnten die prognostizierten Zuschauerzahlen erreicht werden?

Der Schweizer Regisseur Dani Heusser, Gewinner des «Prix du Public» mit «Amine - Held auf Bewährung», die Kanadierin Regisseurin Sophie Jarvis, Gewinnerin des «Prix de Soleure» mit «Until Branches Bend», und die Schweizerin Regisseurin Carmen Jaquier, Gewinnerin des «Opera Prima» mit «Foudre», von links, posieren, bei der Preisverleihung der 58. Solothurner Filmtage. Anthony Anex / Keystone

Die 58. Solothurner Filmtage gehen mit den Preisverleihungen zu Ende. An diesem sogenannten «Soirée de clôture» werden unter anderem der «Prix de Soleure», «Prix du Public» und der Opera Prima verliehen.

Gewinner des «Prix de Soleure»

In dieser Kategorie erhielt der Film «Until Branches Bend» den Preis, der mit 60'000 Franken dotiert ist. Der Film von der Regisseurin Sophie Jarvis handelt von einer jungen Frau, die bei ihrer Arbeit in einer Konservenfabrik ein Insekt entdeckt, das zur Bedrohung für die Umwelt und die Menschen werden könnte. Sie muss aber ihre Gemeinde noch davon überzeugen.

Die Jury, bestehend aus dem Karikaturisten Patrick Chappatte, der Zürcher Kolumnistin Nina Kurz und der niederländischen Regisseurin Ineke Smits, befand den Film als durchdacht und sorgfältig. In ihrer Laudatio sagen sie ausserdem, dass jede Figur, jedes Gebäude und jedes Detail dazu beitragen, diesem fiktiven Werk Leben einzuhauchen.

Gewinner des «Prix du Public»

Den Publikumspreis bekam der freischaffende Filmmacher Dani Heusser für seinen Film «Amine – Held auf Bewährung». Das Portrait eines Asylbewerbers aus Guinea hat das Publikum am meisten überzeugt. Der Prix du Public ist mit 20'000 Franken dotiert.

Gewinner des «Opera Prima»

Der Preis für das Erstlingswerk im Langfilmbereich geht an das Werk «Foudre »von Carmen Jaquier. Der Spielfilm über eine junge Frau befand die Jury als einen Film, der verblüffe und berühre. Die Jury besteht aus Joanne Giger, Drehbuchautorin, Guilhem Caillard, Filmkritiker und Festivalleiter von CI-NEMANIA (Montreal), Paris sowie Markus Duffner, Leiter von LocarnoPro des Locarno Film Festivals.

Insgesamt bestätigt sich der Eindruck von vollen Kinosälen auch in den Zahlen. So konnten rund 55'000 Eintritte verbucht werden, was die prognostizierten Ziele übertrifft. Im letzten Jahr waren es 30'000, im Jahr 2021 57'000 Besucherinnen und Besucher.