Abgesagt oder im Programm? So sieht es mit den Solothurner Fasnachts-Anlässen aus

Veranstalten Sie einen Fasnachts-Anlass im Kanton Solothurn? Schreiben Sie uns, ob er stattfindet oder abgesagt wird. Sie erreichen uns unter online@chmedia.ch oder via Whatsapp: 079 858 34 12.

Die offizielle Oltner Fasnacht 2021 wird wegen Corona nicht stattfinden, da der Schutz der Bevölkerung an einem solch grossen Anlass nicht gewährleistet werden könne, so das Fasnachtskomitee. Damit fallen alle offiziellen Anlässe wie die beiden Umzüge oder der Schnitzelbank-Abend in den Beizen weg. Die Fasnachtsplaketten 2021 werden trotz Absage produziert. Die Durchführung der Vorfasnachtsanlässe Banausiade, Hilari-Nachmittag und Guggilari im Kulturzentrum Schützi sind noch offen.