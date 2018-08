Es scheine, als ob die kantonsrätlichen Oberrichterwahlen vom 5. September «unter den etablierten Parteien bereits im Vorfeld abgesprochen» seien, polterte die Partei. CVP und FDP schnürten ein «Päckli gegen den drohenden Machtverlust». Die SVP sprach gar von der «bewussten Missachtung der Kantonsverfassung» und von Scheinwahlen. Kritische Geister würden bewusst ausgeschlossen, hiess es, was doch einige Mitglieder der Justizkommission düpierte. Die Kandidaturen seien in erster Linie nach den Qualifikationen und auch im Hinblick auf die künftige Zusammensetzung des Obergerichts ausgewählt worden, argumentierten sie.

Verständlich, dachte trotzdem manch einer über die Kritik der Volkspartei. Schliesslich war die SVP bei den Nationalratswahlen die wählerstärkste Partei im Kanton. Trotzdem ist sie bisher nicht am Obergericht vertreten, dessen Zusammensetzung auch auf den Parteiproporz Rücksicht nehmen soll.

Gar kein Hinweis auf die SVP-Mitgliedschaft

Jetzt allerdings muss sich die SVP selbst Fragen gefallen lassen. Und zwar, ob sie bei ihren Vorwürfen mit offenen Karten gespielt hat. Denn offenbar hat die Partei die Wahlen schlecht oder gar nicht vorbereitet, obwohl sie seit Jahren auf einen der Sitze am Gericht schielt.

Öffentlich äussern will sich dazu niemand. Denn die Sitzungen der Justizkommission unterstehen dem Kommissionsgeheimnis. Hinter vorgehaltener Hand aber hagelt es Kritik an der Volkspartei.

«Der Anspruch der SVP ist unbestritten», sagt ein Mitglied der Justizkommission. Um eine SVP-Kandidatur zu portieren, müsse zum einen zuerst eine vollständige und fristgerecht eingereichte Bewerbung vorliegen. Und zum anderen müsse man zuerst überhaupt auch noch wissen, dass ein Kandidat der SVP angehört.

«Hier wurde das Kommissionsgeheimnis verletzt»

Haben die SVP-Kandidaten unvollständige Bewerbungen eingereicht oder gar nicht angegeben, Mitglied der Partei zu sein? Mehrere Quellen äussern sich unabhängig voneinander identisch zu den beiden Punkten.

Rainer Fringeli ist einer der beiden SVP-Kandidaten. Der Anwalt aus dem Schwarzbubenland hat in seinen Unterlagen offenbar nur darauf hingewiesen, dass er einmal für die FDP im Nunninger Gemeinderat sass. Von seiner SVP-Mitgliedschaft soll nichts zu lesen gewesen sein.

«Ich muss mich selbst an der Nase nehmen», bestätigt Fringeli auf Anfrage, dass er im Bewerbungsschreiben nicht explizit seine SVP-Mitgliedschaft genannt habe. Er begründet dies damit, dass er noch keinen Bescheid gehabt habe, ob er von der Partei unterstützt werden würde. Deshalb habe er sich in erster Linie als Privatperson auf die öffentlich ausgeschriebene Stelle gemeldet. Er sei erst in diesem Jahr – aber vor der Kandidatur – in die SVP eingetreten, so Fringeli. Zuvor war er ab 2000 für mehrere Jahre FDP-Gemeinderat in Nunningen. Er habe sich später aber mit Mitgliedern der eigenen Partei nicht mehr verstanden, erklärt Fringeli den Parteiwechsel.