Ihre Ziele hat die Zuchwiler Kebag erreicht: 223'174 Tonnen Abfall hat die Kehrichtverbrennungsanlage 2018 verbrannt, wie sie am Donnerstag an ihrer Generalversammlung bekannt gegeben hat. «Die Zielmenge von 221'000 Tonnen wurde somit minimal überschritten», hält Geschäftsführer Markus Juchli fest. 186'739 Tonnen stammten aus dem Versorgungsgebiet der 184 Kebag-Gemeinden. Insgesamt sei 2018 ein «erfreuliches Geschäftsjahr» gewesen, so Juchli. 31,2 Mio. Franken nahm die Kebag alleine bei den Kehrichtgebühren ein.

Auch der Energieverkauf erwies sich als gutes Geschäft: Insgesamt wurden bei der Entsorgung des Kehrichts 743'960 MWh Energie freigesetzt. «Daraus konnten 160'023 MWh in Strom umgewandelt, respektive 103 392 MWh als Wärme abgegeben werden», schreibt die Kebag. «Der Erlös aus dem Energieverkauf legte dank höheren Fernwärmelieferungen und höheren Strompreisen um 21 Prozent auf 17 Mio. Franken zu.»

2018 konnten 251 Tonnen hochreines Zink aus der Flugasche zurückgewonnen werden. «Ein neuer Rekord», schreibt die Kebag. «Acht Tonnen fanden erfreulicherweise den Weg in lokale metallverarbeitende Betriebe, die restliche Menge wurde exportiert.» 1'921 der rund 223'000 Tonnen Abfall stammten aus der alten Kehrichtdeponie «Schwarzweg» Derendingen.

Mehrkosten über 4 Mio. Franken

Verzögerungen und höhere Kosten gibt es beim geplanten Neubauprojekt Kebag Enova. Statt wie geplant 439 Mio. Franken wird das Projekt gemäss derzeitigen Schätzungen 443 Mio. Franken kosten. Dafür gibt es mehrere Gründe. So muss der Bau, wie eine geologische Untersuchung zeigte, mit einer Pfahl-Platten-Fundation stabilisiert werden, da er «für ein Bauwerk der Dimension von Kebag Enova zu wenig stabil ist». Dies führt zu Mehrkosten von 2,8 Mio. Franken.