Ab sofort sind Grossanlässe mit über 1'000 Personen wieder verboten – EHC-Olten-Match betroffen

Die Ausbreitung des Coronavirus hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen nochmals rapide beschleunigt – schweizweit, wie auch im Kanton Solothurn, heisst es in der Medienmitteilung der Staatskanzlei Solothurn. Vor diesem Hintergrund habe der Regierungsrat beschlossen, keine Grossveranstaltungen mit über 1'000 Personen mehr zu bewilligen, heisst es in einer Mitteilung der Solothurner Staatskanzlei. Das Verbot gelte vorderhand bis 31. Januar 2021.

Bereits erteilte Bewilligungen für Anlässe mit über 1'000 Personen werden widerrufen. Damit betroffen ist das Heimspiel des EHC Olten gegen den Thurgau vom Dienstag. Es dürfen also maximal 1000 Personen ins Stadion.

Die bereits erarbeiteten Schutzkonzepte müssen weiterhin konsequent eingehalten werden, so die Staatskanzlei weiter.

Am Mittwoch hatte die Regierung noch an einer Medienkonferenz betont, dass die Bewilligung für das nächste Spiel des EHC Olten bestehen bleibt.