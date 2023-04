A2 bei Egerkingen Auto prallt in Leitplanke Im Bereich der Autobahneinfahrt A2 in Richtung Basel bei Egerkingen prallte ein Auto in die Leitplanke. Die Autobahneinfahrt musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ein 23-jähriger Autofahrer verlor auf der Autobahn A2 in Richtung Basel bei der Ausfahrt Egerkingen in der Rechtskurve der Autobahnausfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Der Autofahrer hatte Glück, er wurde nicht ernsthaft verletzt. zvg

Er fuhr durch die Sträucher, über die Autobahneinfahrt in Fahrtrichtung Basel und prallte frontal in die Leitplanke. Der Fahrzeuglenker wurde dabei nicht ernsthaft verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle in ein Spital. Das Unfallauto musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Aufgrund dieses Ereignisses musste die Autobahneinfahrt in Richtung Basel für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. (has)