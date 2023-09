A1 bei Wangen an der Aare Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt – Rettungshelikopter im Einsatz Auf der Autobahn A1 bei Wangen an der Aare ist ein Motorradlenker zuerst mit einem Auto und dann mit einem Lastwagen kollidiert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Schwerer Unfall auf der A1 bei Wangen an der Aare: Ein Rettungshelikopter musste einen 67-Jährigen ins Spital fliegen. Bild: Kapo SO

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn A1 bei Wangen an der Aare in Fahrtrichtung Zürich am Donnerstag kurz nach 13.30 Uhr mit einem Auto kollidiert und anschliessend in das Heck eines Lastwagens geprallt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Warum der 67-Jährige mit dem Auto kollidierte, ist noch unklar.

Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurde der Motorradfahrer durch einen Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Das stark beschädigte Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Die Autobahn A1 musste im Bereich der Unfallstelle für zwanzig Minuten komplett gesperrt werden. Während rund zwei Stunden kam es zu grösseren Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz standen, neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn, eine Ambulanzbesatzung, ein Notarzt, ein Rettungshelikopter der AAA Alpine Air Ambulance und ein Abschleppunternehmen. (fan)