8000 Franken gesammelt: Crowdfunding verschafft Mutter mit krankem Sohn Zeit

Es ist ein Einzelschicksal, das kürzlich mehrere Menschen bewegt hat. Ein Einzelfall, der Baustellen im System aufzeigt. Das Ganze spielt sich in Solothurn ab. Hier wohnt Deborah Hasler mit ihren beiden Kindern. Der Jüngere, mittlerweile zwanzig Jahre alt, leidet unter spinaler Muskelatrophie. Das bedeutet vereinfacht gesagt: Wenn er nicht gezielt Training macht, bilden sich seine Muskeln zurück. So braucht der junge Mann Physiotherapie, Reha – und einen Fahrdienst, der ihn dort hin aber auch zur Schule bringt.

So oder so: Ohne Fahrdienst kann der junge Mann weder in die Reha noch in die Physio. Die Autoprüfung hat er noch nicht, laut der Mutter hat er aber Sehtest und Nothelferkurs im Kasten. Das Problem hier: Er bräuchte ein umgebautes Auto. Auch das kostet. Die IV zahlt zwar den Umbau, nicht aber das Fahrzeug selbst.

Für eine stationäre Reha, heisst es weiter, müsse ein «akutes medizinisches Problem» oder eine «erhebliche Verschlechterung» vorliegen. Der Vertrauensarzt habe diesen Punkt sorgfältig beurteilt; die Gesuche hätten abgelehnt werden müssen. Man habe «materiell eine korrekte Beurteilung vorgenommen», so die EGK. «Was die Kommunikation betrifft, besteht in unseren Augen Verbesserungspotenzial, wenn wir es nicht geschafft haben, die geänderten Rahmenbedingungen plausibel zu machen.»

Mit dem Crowdfundingprojekt, das noch weiterläuft, sind mittlerweile schon knapp 8000 Franken zusammengekommen für die Familie. «Das haut mich aus den Socken», kommentiert Hasler. «Die Anteilnahme berührt mich extrem – so viele Leute haben etwas beigesteuert; und dabei herrscht ja für viele selbst Krisenzeit.» Mit dem Geld kann Hasler die nötigen Fahrkosten für mehrere Monate stemmen, die Familie hat also etwas Zeit geschenkt erhalten. Was die Reha angeht, so wolle sie nochmals intervenieren bei der Krankenkasse.

Nachdem sie ihre Geschichte auf Facebook geteilt hat, hat sie nämlich einiges an Informationen und auch einige Anlaufstellen erhalten. So konnte sie sich an die Pro Infirmis wenden, mit deren Hilfe sie versucht, die Reha für den Sohn wieder zu erhalten. Auch von SP-Nationalrätin Franziska Roth sei sie unterstützt worden, berichtet die Muter, was die Politikerin bestätigt. Als ungerecht beschreibt auch Roth die Situation, sie sagt aber auch: Die Kasse handelt gesetzeskonform, etwa was die Transportkosten angeht. Laut Roth gibt es aber mehrere Baustellen im System, gerade etwa die Vorgabe zu den Transportkosten. «Das widerspricht der UNO-Behindertenrechtskonvention», so Roth. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass diese konsequent umgesetzt werde, alle Menschen gleich behandelt würden. Aufgrund einiger Lücken im System fielen manche heute noch durch die Maschen.

So wie der Sohn von Hasler. Für allfällige Systemänderungen braucht es aber Zeit. Kurzfristig hat die Familie aus Solothurn zumindest dank des Crowdfundingprojekts zumindest ein finanzielles Polster erhalten. Hasler betont, sie wolle kein Mitleid suchen mit ihrer Geschichte. «Ich will einfach zeigen, dass etwas falsch läuft im System.»