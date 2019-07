In der dritten Juliwoche erlebten 77 Solothurner Jugendliche bei herrlichem Sommerwetter ein J+S-Lager in Tenero, welches sie nicht so schnell vergessen werden. Höhepunkt war dabei zweifellos der Ausflug ins Maggiatal vom Mittwoch mit dem Besuch einer Falknerei. Was die Jugendlichen da zu sehen bekamen, war schlicht einmalig, und die Vorführungen mit dem Bartgeier mit seinen Flügeln von drei Meter Spannweite waren einzigartig. Auch die Vorführung eines «Weisskopfseeadlers» vermochte die Kids restlos zu begeistern.

Ein starkes Leiterteam für sechs Sportarten

Mit Kanusport, Mountainbike, Tennis, Badminton, Unihockey und Volleyball bot das diesjährige Lager ein anspruchsvolles Programm. Sechs Hauptsportarten erachtet der verantwortliche Lagerleiter Pascal Bussmann als ausreichend. «Dafür gelingt es jeweils auch gut ausgebildete Leiterinnen und Leiter zu verpflichten», sagt auch Leiter-Stellvertreter Jonas M’Barki.