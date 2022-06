Das Team der Beratungsstelle Opferhilfe berät und unterstützt Opfer, welche durch eine Straftat in ihrer physischen, psychischen oder sexuellen Integrität verletzt worden sind. Auch Angehörige von Opfern haben Anspruch auf Unterstützung. Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym. Sie werden unter Einbezug von Dolmetscherinnen und Dolmetschern auch in vielen Sprachen angeboten. Die Beratungen werden telefonisch, per Videoübertragung oder persönlich in Olten und Solothurn durchgeführt.

Dienstleistungen der Beratungsstelle Opferhilfe:

- Beratung und Betreuung

- Finanzielle Unterstützung (z.B. juristische Beratungen, Psychotherapie)

- Unterstützung bei Geltendmachung von Genugtuung und Entschädigung

- Begleitung durch eine Vertrauensperson an Befragungen von Polizei, Untersuchungsbehörden oder Gerichten

Weitere Informationen

opferhilfe.so.ch

Beratungsstelle Opferhilfe Kanton Solothurn

Industriestrasse 78

4600 Olten;

Telefon: 062 311 86 66

E-Mail: opferberatung@ddi.so.ch