Das entspricht den gesetzlich vorgesehenen 80 Prozent des Bundesbeitrags von 87,3 Millionen, insgesamt stehen für die Prämienverbilligung im Kanton Solothurn 2018 also rund 157 Millionen zur Verfügung. Die Vorlage sowie die allgemeine Situation rund um die steigenden Gesundheitskosten hätten zu ausführlichen Diskussionen geführt, heisst es in der Mitteilung der Finanzkommission. Zum Schluss sei man sich in allen Fraktionen jedoch insbesondere in einem Punkt einig gewesen: Dass die allgemeine Entwicklung der Gesundheitskosten besorgniserregend ist, schnelle und einfache Lösungen aber nicht greifbar seien.

Die Finanzkommission hat weiter die gesetzlichen Grundlagen behandelt, die notwendig sind, damit der Kanton Solothurn die Aufsicht über die klassischen Stiftungen ausüben kann. Dies wurde notwendig, weil der Kantonsrat beschlossen hatte, die Aufsicht über die BVG-Stiftungen an den Kanton Aargau zu übergeben. (szr)