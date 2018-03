Mobile Messungen an neuralgischen Punkten

Im Jahr 2017 führte die Polizei insgesamt 1‘463 Geschwindigkeitskontrollen mit mobilen und semistationären Anlagen durch (2016: 1'461), der grösste Teil davon innerorts. Mit mobilen Anlagen wurden insgesamt 1‘610'997 Fahrzeuge gemessen (1‘732‘317) von denen 114‘359 zu schnell fuhren (121‘458). Die durchschnittliche Übertretungsquote lag damit bei 7,1 % (7 %). Die semistationären Anlagen kamen 100 Mal zum Einsatz (102) und stellten dabei 79'525 Übertretungen fest (85‘933). Von den beiden Anlagen wird eine in der Regel innerorts eingesetzt, die andere vor allem auf der Autobahn. Die festgestellten Übertretungsquoten lagen im Durchschnitt bei 1,3 % (1,37 %).

Die fixen Anlagen auf der Autobahn messen zwar am meisten Fahrzeuge, stellten jedoch mit Abstand die geringsten Übertretungsquoten fest. Diese beliefen sich je nach Standort auf 0,1 bis 0,49 %.

Bei insgesamt 7 Fällen lagen die Geschwindigkeitsübertretungen in einem Bereich, die den Raser-Tatbestand erfüllten. Ebenfalls aufgelistet sind in der Polizeilichen Verkehrsstatistik die festgestellten Geschwindigkeitsübertretungen der fixen Anlagen in Städten und Gemeinden.