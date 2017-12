Am 11. November dieses Jahr hat er die Beleuchtung zum ersten Mal eingeschaltet und mit einem Apéro eingeweiht. Seither leuchtet das Hotel täglich von 16.45 Uhr bis Mitternacht und ab 5.45 Uhr nochmals für zwei Stunden. «Las Vegas in Wangen an der Aare», schreibt ein Hotelgast im Internet über die Wirkung der Weihnachtsbeleuchtung.

Die Dekoration ziehe sicherlich Gäste an, sagt Walker. Manchmal kämen auch Leute, nur um die Beleuchtung zu fotografieren. Sogar an diesem Nachmittag knipst eine Frau das Rentier über dem Hoteleingang – obwohl es noch gar nicht leuchtet. Er schmücke sein Hotel aber nicht primär, um Gäste anzulocken, sagt Walker. Sondern, weil ihn das Licht fasziniere.

Stören würde das niemanden, Reklamationen habe er noch keine zu hören gekriegt. Dafür Sprüche zum Thema Stromverbrauch – im Sinne von: «Du hast wohl ein AKW hinter dem Hotel stehen!» Dabei verbrauche der Pizzaofen im Restaurant doppelt so viel Strom wie die Weihnachtsbeleuchtung, sagt Walker. Diese frisst 4kW pro Stunde. Das macht etwa 4 Franken für 10 Stunden Beleuchtung am Tag.