50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz – diese Solothurner Gemeinden kennen es noch nicht so lange

Per Post und an der Urne: Etwas weniger als die Hälfte aller Stimmberechtigten im Kanton hat am vergangenen Abstimmungssonntag teilgenommen. Welchen Einfluss die Frauen auf die Ergebnisse hatten – wie viele abgestimmt haben –, wird im Kanton nicht erfasst. In zwei Gemeinden, in denen die Stimmbeteiligung regelmässig überdurchschnittlich hoch ist – Feldbrunnen und Balm bei Günsberg –, haben die Verantwortlichen der Wahlbüros die Stimmzettel nach Geschlecht sortiert. Das Ergebnis: Nicht ganz 50 Prozent der eingetroffenen Stimmzettel kamen von Frauen. Und: Über 60 Prozent der stimmberechtigten Frauen nutzten ihr Stimmrecht. Dass Frauen mitbestimmen, ist im Kanton selbstverständlich. Das ist aber noch nicht lange so.

Seit 1971 dürfen Frauen in der Schweiz an eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen teilnehmen. Im selben Jahr wurde im Kanton das obligatorische Frauenstimmrecht in Kantonsangelegenheiten eingeführt. Bis alle Frauen im Kanton bei allen Vorlagen mitentscheiden durften, ging es nochmals 10 Jahre. Das männliche Stimmvolk sagte wiederholt «Nein» Erst seit rund 40 Jahren dürfen Frauen in allen Solothurner Gemeinden auch Mitglieder des Gemeinderats wählen oder über den Kredit für die Sanierung des Kindergartens mitbestimmen. Die Gemeinden Steinhof (Einwohner- und Bürgergemeinde) und Eppenberg-Wöschnau (Bürgergemeinde) führten das kommunale Frauenstimmrecht erst 1981 ein – besser gesagt, der Kanton tat das, von Amtes wegen. 1980 nahm das Stimmvolk im Kanton eine Wahlgesetz- und Verfassungsänderung an, welche das Frauenstimmrecht auf allen Ebenen – Bund, Kanton, Gemeinde – beinhaltete und 1981 in Kraft trat. Interessanterweise beschloss im Fall von Eppenberg-Wöschnau die Einwohnergemeinde bereits an einer Gemeindeversammlung Ende 1970, das Frauenstimmrecht auf Gemeindeebene einzuführen – um, so steht es im Protokoll, «sich nicht rückständig zu zeigen». Bei der Bürgergemeinde dauerte es länger. Dabei hätte der Kanton Solothurn der erste sein können, der das Frauenstimmrecht – zumindest freiwillig – einführte. So schreibt es Jonas Heeb in seiner Arbeit «Das Frauenstimmrecht im Kanton Solothurn in der institutionellen Politik». Der Grüne Luzerner Kantonsrat hat diese im Rahmen seines Studiums verfasst.

Nachgefragt bei Jonas Heeb Jonas Heeb (1997) aus Horw studiert Geschichte und Politikwissenschaften. Seit 2019 ist er Mitglied des Luzerner Kantonsrats Sie haben die Seminararbeit «Das Frauenstimmrecht im Kanton Solothurn in der institutionellen Politik» verfasst. Warum interessiert Sie das Thema? Das Thema haben wir an der Uni in einem Seminar behandelt – so weit so simpel. Dann hat mich aber nicht nur das Jahr 1971 interessiert, sondern auch die föderalistischen Verzettelungen; die Unterschiede, die es bezüglich der Einführung des Frauenstimmrechts zwischen Kantonen und Gemeinden gab. Und warum schreibt ein Luzerner über den Kanton Solothurn? Solothurn ist ein gutes Beispiel für diese föderalistischen Verzettelungen. Die meisten Kantone in der Schweiz haben das obligatorische Frauenstimmrecht auch auf Gemeindeebene eingeführt, nachdem sie das kantonale angenommen haben. Solothurn, Graubünden und Obwalden jedoch nicht. Graubünden ist relativ weit weg und in Obwalden gibt es schon eine ähnliche Arbeit. Deshalb Solothurn. Was ist das Spannendste, das Sie herausgefunden haben? Die Ungleichheiten, auf die ich gestossen bin. Man spricht im Zusammenhang mit dem Frauenstimmrecht zwar immer vom Jahr 1971 – zwischen den Kantonen gibt es aber eine Ungleichheit, die ganze 31 Jahre lang andauerte (Anmerkung der Redaktion: 1959 führte der Kanton Waadt das kantonale Frauenstimmrecht ein; 1990 entschied das Bundesgericht, dass dieses auch den Frauen im Kanton Appenzell-Innerrhoden zusteht). Aufgrund dieser Ungleichheiten konnten Frauen ab 1971 zwar für den Nationalrat kandidieren – je nach Kanton, in dem sie wohnten, aber nicht für den Ständerat. Erst 1981 gab es das Frauenstimmrecht im Kanton Solothurn auf allen Ebenen. Sie schreiben in Ihrer Arbeit aber, dass der Kanton Solothurn nicht rückständig ist. Das hat mich erstaunt: Von institutioneller Seite her – also im Kantons- und Regierungsrat – wollte man das Frauenstimmrecht schon lange. Bereits 1946 wurde ein Vorstoss für das fakultative Frauenstimmrecht auf Gemeindeebene vom Kantonsrat einstimmig überwiesen, das sagt schon viel aus. Vielleicht ist es einfach auch blöd gelaufen – und die Jahreszahlen zeigen ein negatives Bild: Erst 1981 kannten alle Gemeinden das integrale Frauenstimmrecht. Dabei wurde das kantonale 1971 mit fast 80 Prozent Ja-Stimmen vom Stimmvolk im Kanton sehr deutlich angenommen – und die meisten Gemeinden führten dieses dann auch sehr schnell ein. Interview: Noëlle Karpf

Heeb zeigt den jahrelangen Weg des Frauenstimmrechts im Kanton auf, der schon 1946 begann. Damals hiess der Kantonsrat eine Motion gut, die das freiwillige Frauenstimmrecht auf Gemeindeebene forderte. Bis das Frauenstimmrecht auch beim Stimmvolk durchkam – das damals nur aus Männern bestand – dauerte es. Die erwähnte Motion wurde 1948 ganz knapp abgelehnt – mit 49,5 Prozent Ja-Stimmen. In den darauffolgenden 20 Jahren wehrten sich die Männer im Kanton auch gegen das Frauenstimmrecht auf eidgenössischer und kantonaler Ebene. Erst 1970 hiessen sie das freiwillige Frauenstimmrecht auf Gemeindeebene gut. Und dann dauerte es nochmals 10 Jahre, bis alle Frauen im Kanton in allen Angelegenheiten mitbestimmen durften; alle Gemeinden ihre Gemeindeordnungen entsprechend anpassten. Wobei Gemeinden wie Steinhof, heute fusioniert zur Gemeinde Aeschi, laut Heeb Ausnahmen waren. So etwa Holderbank, das das Frauenstimmrecht 1974 einführte.