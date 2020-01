4,9 Millionen Franken für den Ersatz der Langen Brücke an der Passwangstrasse genehmigt

Die Lange Brücke an der Passwangstrasse in Erschwil SO wird mit einem Aufwand von 4,9 Millionen Franken ersetzt. Die Verlegung der Kantonsstrasse und die Ausweitung der Klus wurde am Mittwoch vom Kantonsrat Solothurn mit 76 zu 3 Stimmen bei 15 Enthaltungen genehmigt.

Die 15 Enthaltungen stammten aus dem Umfeld der SP. Eine Mehrheit der Fraktion protestierte damit gegen den Umstand, dass dem Kantonsrat bisher noch keine Vorlage für ein neues Strassengesetz vorliegt.

Eigentlich sei man für dieses Strassenprojekt, sagte SP-Sprecher Urs Huber. Solange keine Vorlage für ein neues Strassengesetz in Arbeit sei, werde seine Fraktion kein weiteres Strassenbauprojekt mittragen. Nicht auf der Linie der SP waren die Grünen. Der Ersatz sei eine Sicherheitsfrage und deshalb notwendig, sagte ein Sprecher.

Die Lange Brücke ist in einem schlechten Zustand und muss möglichst bald ersetzt werden. Das rund 70 Meter lange Bauwerk führt die Kantonsstrasse durch eine etwa acht Meter breite Klus. Die Strasse überspannt die Lüssel.

Für die Umsetzung des Bauprojekts muss die Klus ausgeweitet und der Fels abgetragen werden. Das Bachbett der Lüssel wird so vergrössert, dass ein 30-jähriges Hochwasser schadlos abgeführt werden kann. Die erste Brücke in diesem Bereich war 1730 erstellt worden.

Das jetzige Brückenbauwerk stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die Konstruktion und die Felsflanken wurden im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert. 1981 war die Brücke teilweise eingestürzt. (sda)