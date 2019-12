34 Verhandlungen aufs Mal: So plant das Richteramt die Tierschutz-Aktivisten zu vernehmen

So viele Gerichtsfälle habe man während ihrer Amtszeit von neun Jahren nie aufs Mal gehabt, gibt Genia Galli zu. Auf Anfrage dieser Zeitung erzählt die Amtsgerichtsschreiberin, sie habe die Akten in dieser Sache erst am Mittwochmorgen gesehen und noch nicht eingehend studiert. An jenem Morgen verkündete die Staatsanwaltschaft nämlich, dass gegen 34 der über 130 Tierschutzaktivisten, die vergangenes Jahr den Schlachthof von «Bell» in Oensingen besetzten und damit den Schlachtbetrieb blockierten, ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird.

Definitive Aussagen zum Aussmass der Verhandlungen kann Galli allerdings noch nicht machen. Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Fall habe der kurze Austausch mit den Arbeitskollegen am Morgen nicht gereicht. Doch sie stellt entschieden fest: «Das wird einen grossen Aufwand geben.» Sie rechnet damit, dass in der Amtsgerichtsschreiberei eventuell zusätzliche Pensen geschaffen werden müssen, um die Fälle rechtzeitig zu bearbeiten. «Es wird einen grossen Mehraufwand geben, die Urteile zu machen, zu verfassen und zu verschicken.» Um sämtliche Fälle zu verhandeln, benötige man voraussichtlich drei bis vier Tage.