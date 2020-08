288 Rückkehrer sind in Quarantäne – Kanton kontrolliert 90 Betriebe und stellt 27 Mängel fest

Zurzeit befinden sich im Kanton Solothurn 311 Personen in angeordneter Quarantäne, und 288 Personen befinden sich in Quarantäne nach Rückkehr aus einem COVID-19-Risikogebiet. In Isolation befinden sich derzeit 72 COVID-19-positive Personen. Das teilt der Kanton am Donnerstag mit. Ob die Quarantäne- oder Isolationsanordnungen eingehalten werden, prüft jeweils die Kantonspolizei Solothurn im Auftrag des Gesundheitsamts mit Kontrollen vor Ort. Dabei werden die Personendaten verifiziert, die Schutzmassnahmen kontrolliert und die Anwesenheit oder Abwesenheit dokumentiert.

Die Mehrheit der überprüften Personen versteht die Kontrolltätigkeiten des Kantons und hält sich an die angeordneten Massnahmen

, heisst es im Communiqué. Mit der Meldepflicht der Reiserückkehrer seit 6. Juli 2020 seien die Kontrollen intensiviert worden. Überprüft würden in erster Linie Personen, bei denen ein Verdacht besteht, dass sie die Quarantäne- oder Isolationsmassnahme missachten. Ein Verdacht kann sich z.B. während eines Telefonats des Contact-Tracing-Teams mit einer betroffenen Person ergeben. Laut Kanton werden aber auch stichprobenartig Personen in Quarantäne oder Isolation kontrolliert. Wer die Quarantäne- oder Isolations-Anordnung missachtet, wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und kann gemäss Epidemiengesetz mit einer Busse bestraft werden. Um die Abläufe der Verzeigung zu optimieren und zu beschleunigen, hat der Kanton unterdessen ein mehrsprachiges Einvernahmeformular erstellt. Aktuell sind drei Strafanzeigen eingereicht worden. Nicht eingerechnet sind dabei die beiden Fälle aus Grenchen von Isolations- und Quarantänemissachtung (siehe Kasten).

Zwei Fälle Eine 21-jährige Frau hatte am 27.Juni an einer Party im Parktheater teilgenommen, obwohl sie noch in Isolation war. 280 Gäste mussten daraufhin in Quarantäne. Der Kanton kündigte an, rechtliche Schritte gegen die infizierte Partygängerin zu prüfen. Später gab sie an, von einer Mitarbeiterin des Contact Tracing aus der Isolation entlassen worden zu sein. Unter den Leuten in Quarantäne war auch der Wirt des Baracoa. Er wurde nach Beizenschluss in seinem Lokal angetroffen.

Hohe Akzeptanz bei Betriebskontrollen «Auf eine hohe Akzeptanz» würden die acht Kontrolleurinnen und Kontrolleure des Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA) treffen, die die Schutzkonzepte öffentlicher Einrichtungen (Gastronomie, Coiffeursalons, Detailhandel etc.) und Veranstaltungen überprüfen – darüber hinaus drei Arbeitsinspektoren, die nichtöffentliche Einrichtungen kontrollieren. Dazu wird der jeweilige Betrieb in Augenschein genommen, um die Umsetzung der Schutzkonzepte zu überprüfen und diese mit der verantwortlichen Person und auch dem Personal zu besprechen. Die Erkenntnisse werden protokolliert; bei festgestellten Mängeln werden Massnahmen zu deren Behebung angeordnet. In der Regel erfolgt eine Nachkontrolle 24 Stunden später. In der vergangenen Woche wurden 87 Kontrollen in Gastrobetrieben, Lokalen, Freizeitbetrieben, Einkaufsläden, an Veranstaltungen und in übrigen Betrieben durchgeführt. 27 Mängel wurden dabei durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit festgestellt. Im Bereich der Nahrungsmittelproduktion wurden 3 Fleischverarbeitungsbetriebe kontrolliert; dabei konnten laut Kanton keine Mängel festgemacht werden.