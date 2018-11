Die Organisation «269 Libération Animale» (269 Tierbefreiung) wurde 2016 gegründet und hat ihren Sitz in Frankreich. Wie die Organisation auf ihrer Webseite schreibt, kämpft sie offensiv gegen Tierausbeutung- und tötung. Mit ihren Aktionen wollen sie zeigen, dass Tiere keine Sachen und Güter sind sondern Wesen sind wie Menschen, die ein Recht auf Leben hätten.

«269 Libération Animale» trat in Frankreich, Belgien und der Schweiz in Erscheinung. Am Mittwoch legten sie mit 134 Aktivisten, ein Teil von ihnen kam aus der Schweiz, das Schlachthaus Bell in Oensingen für gut 10 Stunden lahm.

Das war aber nicht der erste Besuch in der Schweiz. Bereits im März reisten 11 Aktivisten zum Schlachthof in Rolle (Waadt) an. Sie setzten sich für das Leben von 18 kleinen Ziegen ein, wie auf Facebook und der Internetseite dokumentiert ist.