Auch die Oltech GmbH in Olten und die ProWork in Grenchen gliedern Stellensuchende wieder in den Arbeitsmarkt ein. Die Oltech stellt das Potenzial der Teilnehmenden fest und fördert diese durch praktische Arbeit, Bildung und Betreuung. Die Mitarbeitenden stellen Produkte her und bieten Dienstleistungen für externe Kunden an. In sozialer Arbeit und im Coaching ausgebildete Mitarbeiter unterstützen die Teilnehmenden bei der Wiedereingliederung. Die Firma feierte vergangenes Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum.

Die Regiomech und das Netzwerk Grenchen gründeten 2008 die ProWork in Grenchen. Die Mitarbeiter erbringen einfache aber bezahlte Leistungen, wie zum Beispiel De- und Montagearbeiten oder Sortier- und Verpackungsarbeiten für Industriefirmen. ProWork bietet im öffentlichen Interesse stehende Dienstleistungen an, wie zum Beispiel in der Velostation in Solothurn oder in Zusammenarbeit mit Collective im Velo-Hauslieferdienst um die Stadt Solothurn. Zudem erledigen die Teilnehmer Forst- und Werkhofarbeiten. (LEN)