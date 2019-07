«Habt Vertrauen in das, was ihr könnt. Ihr habt viel gelernt und euch wertvolle Kompetenzen angeeignet. Behaltet die Freude, Neues zu lernen und mit anderen zu teilen, das spornt an.» Diese Worte richtete Regina Probst an 22 frisch ausgebildete Hauswirtschaftspraktikerinnen und Hauswirtschaftspraktiker