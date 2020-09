21-jährige Grenchnerin ging trotz Isolation feiern: Fehler lag nicht beim Contact-Tracing-Team

Mit ihrer Aktion brachte es eine 21-jährige Frau aus Grenchen in die nationalen Schlagzeilen: Trotz behördlich angeordneter Isolation ging sie am Ende Juni an eine Party im Grenchner Parktheater – und feierte danach noch anderswo weiter. 280 Personen mussten daraufhin in Quarantäne, eine Person wurde nach dem Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet.

Nachdem die Behörden eine Strafanzeige gegen die Person eingereicht hatten, leitete der Rechtsanwalt der Frau eine Aufsichtsbeschwerde ein: Seine Mandantin sei vom Contact-Tracing-Team nicht korrekt über die Dauer der Isolation informiert worden. Sie habe sich nämlich noch einmal telefonisch beim Contact-Tracing-Team gemeldet und angegeben, ihre Symptome seien bereits am 16. Juni aufgetreten. Daraufhin habe man ihr gesagt, die Isolation dauere unter diesen Umständen nur bis am 26. Juni. Am 27. Juni stieg die Party im Parktheater.