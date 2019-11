200 neue Stellen für die AEK Build Tec AG – und wie viele wechseln von Konkurrent Bouygues?

Das sorgte vor knapp drei Monaten für ein Raunen in der Branche. Damals wurde öffentlich, was hinter vorgehaltener Hand schon länger die Runde gemacht hatte: Das Kader der früheren Oltner Alpiq Intex wechselt zur Konkurrenz. Konkret: Nicht der Leiter des Regionalstandorts von Bouygues E&S In Tec Schweiz AG in Olten, Fredy Dubach, sondern mit ihm auch zehn weitere Kadermitarbeiter heuerten beim Berner Energiekonzern BKW an, der seine Präsenz mit der neu gegründeten AEK Build Tec AG mit Sitz in Solothurn verstärken wird.

In der Zwischenzeit hat sich in der neuen Konkurrenzfirma einiges getan. Die Geschäftsleitung der im Juni aus der Taufe gehobenen Firma übernimmt in der Tat der ehemalige Oltner Kadermann Dubach. AEK Build Tec AG bezeichnet ihn nicht von ungefähr als «branchenkundige, ausgewiesene und lokal verankerte Persönlichkeit». In der Tat ist die neue Firma denn auch im gleichen Segment tätig wie die Vorgängerfirma von Dubach. Sie bietet Dienstleistungen in den Bereichen Elektro, Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär sowie Information and Communication Technology für Privat- und Geschäftskunden an.