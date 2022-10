20 Franken mehr Kanton Solothurn passt Sozialhilfe der Teuerung an Der Solothurner Regierungsrat passt den Grundbedarf für den Lebensunterhalt in der Sozialhilfe der Teuerung an. Er bekennt sich damit zu interkantonal möglichst gleichen Regeln für Sozialhilfebeziehende.

Der aktuelle Grundbedarf für den Lebensunterhalt in der Sozialhilfe richtet sich im Kanton Solothurn an die Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) aus dem Jahr 2013. Nach Anhörung des Verbands der Solothurner Einwohnergemeinden hat der Regierungsrat beschlossen, den Grundbedarf für den Lebensunterhalt in der Sozialhilfe per 1. Januar 2023 zu erhöhen und der Teuerung anzupassen.

Zum Grundbedarf gehören Nahrungsmittel, Bekleidung, persönliche Pflege oder Internet. Hanspeter Bärtschi

Konkret steigt der Grundbedarf für den Lebensunterhalt für einen Einpersonenhaushalt von aktuell 986 Franken auf 1’006 Franken pro Monat. Dieser Grundbedarf entspreche den alltäglichen Verbrauchsaufwendungen der einkommensschwächsten zehn Prozent der Schweizer Haushalte, so der Kanton Solothurn in einer Mitteilung vom Montag.

Zu diesem Grundbedarf gehören Nahrungsmittel, Bekleidung, persönliche Pflege oder auch Internet. Nicht dazugerechnet sind zum Beispiel Wohnkosten, Autos oder Ferien. Die materielle Grundsicherung für Sozialhilfebeziehende ermögliche eine bescheidene und menschenwürdige Lebensführung sowie soziale Teilhabe, so der Kanton.