14,5 Millionen Franken Durch den Swisslos-Fonds wurden im Kanton Solothurn über 800 Projekte unterstützt Der Regierungsrat hat die Abrechnungen des Swisslos-Fonds und des Swisslos-Sportfonds genehmigt. Im Kanton Solothurn wurden letztes Jahr 815 Projekte mit insgesamt 14,5 Millionen Franken gefördert. Besonders grosse Unterstützung erhielt die Einwohnergemeinde Zuchwil.

Ein Teil des Reingewinns aus dem Verkauf von Losen, Zahlenlotto und Sportwet­ten fliesst zurück an gemeinnützige Projekte, die in erster Linie der Bevölkerung des Kantons Solothurn zugutekommen. (Archivbild) Alex Spichale

Der Kanton Solothurn fördert jedes Jahr gemeinnützige Projekte mit Mitteln aus dem Swisslos-Fonds und dem Swisslos-Sportfonds. Im vergangenen Jahr seien im zuständigen Departement des Innern 918 Gesuche für eine entsprechende Unterstützung einge­gangen, wie die Staatskanzlei mitteilt. Davon hat der Regierungsrat 815 bewilligt. Der Regierungsrat hat am 29. März die Abrechnung der beiden Fonds genehmigt.

Beim Swisslos-Fonds sind 445 Gesuche bearbeitet worden (Vorjahr: 437), so der Kanton in einer Mitteilung vom Dienstag. Davon hat der Regierungsrat 364 bewilligt (Vorjahr: 360). Den Bereichen Archäologie, Denkmal­pflege, Entwicklungshilfe, Gesundheit, Kultur, Soziales und Umwelt wurden 8,8 Millionen Franken an Beiträgen ausbezahlt.

Beim Swisslos-Sportfonds sind 473 Gesuche bearbeitet worden (Vorjahr: 515), wovon 451 Gesu­chen entsprochen wurde (Vorjahr: 490). Dabei wurde dem Be­reich Sport 5,7 Milli­onen Franken ausbezahlt. Eine besonders grosse Unterstützung erhielten die Einwohnergemeinde Zuchwil (1,5 Millionen Franken für die Sanierung des Freibads und die Erstellung der Traglufthalle) sowie der TV Grenchen (800’000 Franken für die Totalsanierung des Sportstadions).