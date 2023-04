Sportlicher Wahlkalender «Fragwürdiges Vorgehen»: Wird Remo Ankli ins Stöckli gewählt, gibt es einen Solothurner Regierungsrats-Wahlkampf unterm Weihnachtsbaum

Was der Solothurner Mitte-Präsident befürchtet hat, trifft nun ein: Der Regierungsrat will eine allfällige Vakanz in seinem Gremium möglichst kurz halten und nimmt in Kauf, dass die Parteien so kein ordentliches Nominationsverfahren durchführen können.