Karima kehrte am Freitag, 28. Juni 2019, am Nachmittag nach der Schule, nicht wie üblich in die Institution in Olten zurück, wo sie zurzeit platziert ist. Die bisherige Suche und Abklärungen der Polizei ergaben bis heute nur wenige Anhaltspunkte über ihren Verbleib. Sie könnte sich in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft oder Basel-Stadt aufhalten.

Die 13-Jährige ist zirka 157 cm gross, von schlanker Statur, hat grün-braune Augen und mittellange, dunkelbraune, gelockte Haare. Über ihre Kleidung ist nichts bekannt.

Personen, die Angaben über den Verbleib der Gesuchten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon 032 627 71 11 oder 112/117).(pks)