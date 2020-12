10'000 Dosen für die erste Impfphase: Das ist das Impfkonzept des Kantons Solothurn

In etwas weniger als zwei Wochen startet der Kanton mit Covid-19-Impfungen. An der Medienkonferenz vom Montag stellte Kantonsarzt Lukas Fenner das Konzept vor: Ab dem 4. Januar beginnt die erste Impfphase. In dieser sollen, so sieht es auch der Bund vor, ausschliesslich Angehörige der Risikogruppe sowie das Gesundheitsfachpersonal geimpft werden.