Von einem Kollegen erhielt ich kürzlich eine einfache Erklärung für diese Unterschiede. Die Niederämter, so meinte er, seien halt schon immer viel autoritätsgläubiger gewesen als etwa die Leberberger, wo anarchistische Heilsapostel aus dem Jura immer wieder Anhänger gefunden hätten.

Brave Schuhfabrikler versus revoltierende Ühreler also? – Solche Gemeinplätze werden den Hintergründen der regionalen Entwicklungen ebenso wenig gerecht wie Verschwörungstheorien, die noch heute gelegentlich von prominenten Hobby-Historikern aus der Mottenkiste der Klassenkampfzeit hervorgezaubert werden.

Doch wie war es denn wirklich? Um es gleich vorwegzunehmen: Ich weiss es auch nicht.

Was ich zur Beantwortung der Frage beisteuern kann, sind ein paar Beobachtungen, die in diesem Zusammenhang vielleicht von Belang sein könnten.

1

Was in Olten, abgesehen vom materiellen Elend, besonders zur Radikalisierung der organisierten Arbeiterschaft beitrug, scheinen die Bestrebungen mancher Arbeitgeber und derer Interessenverbände gewesen zu sein, das Koalitionsrecht ihrer Belegschaften anzutasten. Im Fall der Oltner Automobilfabrik Berna geschah dies durch die Entlassung von Gewerkschaftsaktivisten und wiederholte Versuche, gewerkschaftlich Organisierte überhaupt vom Betrieb fernzuhalten. Hinzu kam, dass die Berna, die durch die Lieferung von Militärlastwagen an die Schweizer Armee und an fast alle am Krieg beteiligten Staaten satte Gewinne realisieren konnte, in eine spektakuläre Steuerhinterziehungsaffäre verwickelt war.

2

Im Unterschied zu früheren Streikaktionen beteiligten sich im November 1918 auch die unteren Berufskategorien der Eisenbahner, die im Vergleich zu den Beschäftigten in der Privatindustrie und im Gewerbe im Allgemeinen bessergestellt waren. Ohne ihr Mitwirken hätte der Landesstreik nicht dieses Ausmass angenommen, denn erst durch die Lahmlegung des Schienenverkehrs mussten viele Unternehmen den Betrieb einstellen. Was das Bahnpersonal besonders erbitterte, kommt unter anderem in einer Liste von Beschwerden zum Ausdruck, welche der Vorstand des SP-nahen Oltner Lokomotivpersonalverbandes im Vorfeld der militärgerichtlichen Untersuchung nach dem Abbruch des Landesstreiks vorlegte.

Darin ist erwartungsgemäss von der Teuerung die Rede, mit welcher die bescheidenen Lohnerhöhungen und Ausgleichszahlungen nicht Schritt halten konnten. Dann werden aber auch andere Gründe ins Feld geführt: «Auch die Beförderungen, hauptsächlich beim unteren Personal, wurden von unseren Behörden rundweg abgewiesen, wogegen sie auf der anderen Seite bemüht waren, hohe und höchste Stellen zu schaffen (Bahnhof-Inspektoren, Betriebsgruppen-Direktoren etc.), um den Herrschaften möglichst grosse Gehälter zu verabfolgen. Ebenso wurde uns ein Teil der reglementarischen Freibillette einfach weggenommen und das Tragen des Dienstmantels um ein Jahr verlängert. Auch hatten wir sonst noch alle möglichen Schikanen seitens der Verwaltung durchzukosten. Hauptsächlich die jüngeren Kollegen wurden zu allen möglichen Arbeiten, nur nicht ihrer Anstellung gemäss, verwendet.»

3

Was die Situation in Grenchen betrifft, wo die Agitatoren der Arbeiterschaft besonders aggressiv auftraten und wo – nach Abbruch des Landesstreiks – drei Arbeiter vom Militär buchstäblich exekutiert wurden, weist der Wirtschaftshistoriker Wolfgang Hafner auf den Hintergrund der spezifischen regionalen Entwicklung hin, die in der bisherigen Forschung noch kaum untersucht worden ist (vgl. Samstagsausgabe dieser Zeitung). «Grenchen war ein Einzelfall. In kaum einer anderen Region wurden die Widersprüche einer modernen Industrialisierung so auf die Spitze getrieben wie im Leberberg. Hier wurde auf engstem Raum und unter grossem Modernisierungsdruck das Zukunftsmodell einer arbeitsteiligen, durchrationalisierten Massenproduktion realisiert», hält Hafner dort fest. Diese Entwicklung mobilisierte die Arbeiterschaft und erklärt die Serie erbitterter gewerkschaftlicher Kämpfe, welche die Uhrenindustrie seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert erschütterten und schliesslich in der grossen Leberberger Aussperrung vom Frühjahr 1914 kulminierten.

Eine damit durchaus vergleichbare Situation bestand übrigens auch in der Schönenwerder Schuhindustrie. Auch bei Bally war die Produktion gegen Ende des 19. Jahrhunderts rasant mechanisiert worden, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts führte man wenigstens teilweise amerikanische Methoden der Betriebsrationalisierung ein. Im Frühjahr 1907 brach auch hier ein grosser Streik aus, der die gesamte Produktion lahmlegte, nach drei Wochen aber ergebnislos abgebrochen werden musste.

Während – und hier liegt der entscheidende Unterschied – im Leberberg die Gewerkschaften der Uhrenarbeiter den Vernichtungsfeldzug der Patrons 1914 knapp überlebten und in den Kriegsjahren wieder grossen Zulauf erhielten, konnte sich die Organisation der Ballyaner von der Niederlage von 1907 nie mehr richtig erholen.