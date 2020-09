10 Jahre Arbeit für Hochwasserschutz und revitalisierte Aare – Kanton schliesst Projekt nun ab

Mehr Sicherheit, mehr Natur, mehr Erholung: Mit diesen drei Stichworten kann das Grundkonzept des Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekts entlang der Aare zwischen Olten und Aarau zusammengefasst werden. Das Projekt wird momentan baulich abgeschlossen. Neben dem Projekt des Kantons tragen die Erneuerung der Wasserkraftwerke Gösgen und Aarau zur Aufwertung der Lebensräume bei.

Die ökologischen Ersatzmassnahmen dieser Erneuerungen wurden auf das kantonale Projekt abgestimmt. Auslöser des Grossprojekts waren kleinere Hochwasserereignisse um die Jahrtausendwende und im Jahr 2005 sowie die grossflächigen Überschwemmungen im Jahr 2007.

Die «neue» Aare - ein Gewinn für alle

«Zeitgemässer Hochwasserschutz nimmt Rücksicht auf die vielfältigen Funktionen der Gewässer und sucht sie, wo immer möglich, zu erhalten oder wiederherzustellen», teilt die Staatskanzlei Solothurn mit. Der Wasserbau müsse dabei vielen Ansprüchen genügen.

Doch der Mehrwert, der dadurch entsteht, zeige sich bei der «neuen» Aare bereits heute eindrücklich:

Neue Seitengerinne geben dem Gewässer mehr Raum und steigern zudem die Abflusskapazität;

wo notwendig halten Dämme und Mauern einem Hochwasser stand, wie es alle hundert Jahre vorkommen kann;

Massnahmen zugunsten der Natur wie Flachufer, Kiesinseln, Hinterwasser oder die Pendelrampe beim Stegbach verbessern die Ökologie.

Revitalisiert ist die Aare im Niederamt zudem ein Anziehungspunkt für Erholungssuchende aller Generationen.

Ein Buch zum Jahrhundertwerk

Zum Abschluss des Projekts dokumentiert der Kanton die Geschichte der Aare im Niederamt sowie das nun vollendete Projekt mit seinen wichtigsten Massnahmen in einer umfangreichen Broschüre. Bilderreihen entführen in die Zeit der Arbeiten für den ersten Kraftwerkskanal in den 1870er-Jahren, zeigen die Schäden der Hochwasserereignisse und begleiten die Zeit der Bauarbeiten der letzten Jahre.

Das Buch lässt teilhaben an der Entwicklung der Projektidee bis und zum Fazit des Co-Projektleiters Christoph Dietschi. Zusammengefasst zeigt es auf, dass eine Flusslandschaft immer einem Wandel unterworfen ist.

Die Broschüre kann beim Amt für Umwelt digital oder als gedruckte Broschüre bezogen werden. (sks)