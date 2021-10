1. Oktober 2001 «Ich musste mehrere tausend Franken mit an Bord nehmen, um das Kerosin zu bezahlen»: So erlebte ein Grenchner Pilot das Swissair-Grounding vor 20 Jahren 1969 hat er als 25-jähriger Co-Pilot bei der Swissair angefangen – am 1. Oktober 2001 erlebte er das Grounding der Fluggesellschaft hautnah mit. Jürg Marti aus Grenchen erinnert sich an den Tag vor 20 Jahren, als seine Karriere bei der Swissair ein abruptes Ende nahm.

Der ehemalige Swissair-Pilot Jürg Marti auf der Terrasse seiner Attikawohnung mit Blick auf die Berner Alpen und den Grenchner Flughafen. Olivia Folly

«Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste: Aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen.» Die Ankündigung aus den Lautsprechern des Flughafens Zürich ging in die Geschichtsbücher ein. Am Nachmittag des 2. Oktobers 2001 hat die Swissair kein Geld mehr, um weiterzufliegen. Dutzende Swissair-Flieger stehen daraufhin aneinandergereiht am Boden. Die Swissair, der einstige Stolz der Nation, ist gegroundet.

Stunden zuvor: Der damals 57-jährige Swissair-Pilot Jürg Marti aus Grenchen bereitet sich am frühen Morgen auf seinen Flug von Zürich nach Barcelona vor. Vor seinem Abflug heisst es aus der Swissair-Zentrale, er solle sich darauf gefasst machen, dass er in Barcelona möglicherweise kein Kerosin mehr bekommen werde. «Zum ersten Mal in meiner 32-jährigen Karriere bei der Swissair wurden mir mehrere tausend Franken Bargeld mit an Bord gegeben für den Fall, dass ich mit der Firmenkreditkarte nicht mehr bezahlen könnte», erinnert sich der heute 77-jährige Jürg Marti.

Der Flug nach Barcelona und wieder zurück nach Zürich verläuft allerdings problemlos. Das Flugzeug wird vollgetankt und kehrt wie geplant nach Zürich zurück. Dann geht es weiter nach Genf, um von dort nach London zu fliegen. Dazu kommt es allerdings nicht mehr:

«Als wir in Genf waren, mussten wir stundenlang in unserem Crew-Hotel ausharren, bis uns schliesslich mitgeteilt wurde, dass die Swissair kein Geld mehr habe, um weiterzufliegen, die Swissair sei gegroundet».

Geschockt sei er nicht gewesen, das Debakel habe sich abgezeichnet. «Aber da war eine grosse Leere, Enttäuschung und Traurigkeit», sagt Jürg Marti, der während seiner Laufbahn als Pilot auch verschiedene Führungspositionen bei der Swissair innehatte.

Das Swissair-Grounding

Nach gescheiterten Rettungsversuchen durch Swissair-Konzernchef Mario Corti hat die traditionsreiche Schweizer Airline am 2. Oktober 2001 kein Geld mehr, um den Flugtreibstoff zu bezahlen. Am Nachmittag kündigt sie an, den Flugbetrieb einzustellen. Rund 260 Maschinen bleiben am Boden – etwa 19'000 Passagiere stranden. Am nächsten Tag übernimmt die Crossair einen Teil der Swissair-Flüge. Der Bundesrat spricht einen Notkredit von 450 Millionen Franken und die Swissair geht mit einem reduzierten Flugbetrieb wieder in die Luft. In den kommenden Monaten verlieren Tausende Swissair-Angestellte ihre Arbeitsstelle. Am 31. März 2002 hebt das erste Flugzeug der neu gegründeten Airline «Swiss» ab. Einen Tag später landet der letzte Swissair-Flieger am Flughafen Zürich-Kloten. Der Name Swissair verschwindet damit nach 71-jähriger Geschichte.

Anders als Tausende andere Swissair-Angestellte muss er sich in diesem Moment wenigstens keine Sorgen um seine Zukunft machen. Als damals 57-jähriger Pilot ist seine Pension bei der Swissair für Ende November desselben Jahres geplant. Auf Wunsch der Mathys AG in Bellach wird Marti anschliessend die firmeneigene Business-Jet-Fliegerei aufbauen und sogar als CEO der Mathys Aviation AG wirken. Bevor er dann mit 65 quasi zum zweiten Mal pensioniert wird.

Schadenfreudige Sprüche im Zug nach Zürich

Da die Swissair am erwähnten Tag also keine Flüge mehr durchführt, treten Jürg Marti und seine Crew am Abend des Swissair-Groundings die Rückreise von Genf nach Zürich mit dem Zug an, was zu einer Tortur wird. In ihren Swissair-Uniformen müssen sie den Spott einiger Zugpassagiere über sich ergehen lassen, welche mit Schadenfreude auf das Swissair-Grounding reagierten.

«Die Welschen fühlten sich von der Swissair-Zentrale in Zürich damals benachteiligt, weil sie am Flughafen Genf weniger Flugverkehr erhielten als Zürich», erzählt Jürg Marti.

«Wir mussten uns einige schadenfreudige Sprüche anhören.»

Swissair-Angestellte stehen Schlange vor der Personaldepositenkasse

Am Flughafen in Zürich angekommen, macht ein Gerücht die Runde: Die Personaldepositenkasse, sozusagen die Bank der Piloten und Flight Attendants, bezahle nur noch 500 Franken pro Person aus, danach sei Schluss. Vor den Schaltern bilden sich lange Warteschlangen. Jürg Marti stellt sich kurz hinten an, belässt es dann aber dabei und fährt nach Hause zu Frau und Kindern. Im Fernsehen schaut er sich die Spätausgabe der «Tagesschau» an und lässt die Berichterstattung des Swissair-Groundings auf sich einwirken.

«Das war ein Hammer und ist mir eingefahren. Alle Hoffnung auf eine Lösung hatte sich zerschlagen», erinnert sich Jürg Marti, der 1969 als 25-jähriger Co-Pilot bei der Swissair angefangen und die goldenen Jahre der Airline miterlebt hatte. «Als Pilot war ich natürlich stolz, dass ich mit diesen Flugzeugen in die ganze Welt hinausfliegen und die Swissair an vorderster Front repräsentieren durfte.» Auch heute denkt der Grenchner noch gerne an diese Zeit zurück:

«Ich habe die Swissair geschätzt und geliebt. Sie war meine zweite Familie.»