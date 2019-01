Fieberhaft werden die Regale eingeräumt, denn am frühen Donnerstagmorgen, um 7.30 Uhr, öffnet Lidl seine Pforten in der Schanzmühle. «Wir freuen uns, in der Schweiz die 124. Filiale hier in Solothurn eröffnen zu können», begrüsst Thomas Bätzold, Leiter Immobilien bei Lidl, unter den Gästen auch Regierungsrat Roland Heim und Reto Bachmann, Direktor der kantonalen Pensionskasse – sie ist bekanntlich Vermieterin des Schanzmühle-Areals.

Seit Manor Food das Gebäude verlassen hat, tat sich einiges. «Wir haben die ganze Aussenhaut renoviert, der neue Mieter übernahm den Innenausbau», erklärt Daniel Keller, Leiter Immobilien der Pensionskasse. Lidl selbst hat 2,8 Mio. Franken in die neue Filiale mit einer Gesamtfläche von 1220 Quadratmetern gesteckt, die vom Discounter übrigens immer noch «Solomarkt» genannt wird. Seit der Discounter vor zehn Jahren in der Schweiz Fuss gefasst hat, sind in der Region auch Filialen in Grenchen, Bellach und Biberist eröffnet worden.

Rund 2000 Produkte vorhanden

«Unser Ziel ist es, ein schnelles und bequemes Einkaufen zu ermöglichen», definierte Thomas Bätzold die Lidl-Philosophie auch in der Schanzmühle. So helfen riesige Schriftzüge mit, den Käse, die Wurst , oder auch die «Bakery» sofort auszumachen. Rund 2000 Produkte des täglichen Bedarfs umfasst das Sortiment, wobei Frische und beim Fleisch «das Schweizer Tierwohl» im Vordergrund stehen sollen. Zum Konzept gehören auch eine Bio- und eine Aktionen-Ecke.