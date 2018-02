In Mühledorf suchen die Verantwortlichen der Firma Hugi Metallbau & Design eine Luftveränderung. Aktuell ist die Firma im Gewerbegebiet in der Mühle 7 eingemietet. Jetzt wollen die Inhaber der Firma, die Familie Hugi, nur wenige Meter weiter eine Gewerbehalle errichten. Für sechs Arbeitsplätze am neuen Ort an der Tscheppachstrasse 18 will die Familie über 1 Million Franken investieren.

Am neuen Standort steht aktuell noch eine alte «Sagerei». Die neue Halle ist zweistöckig geplant. Das obere Stockwerk ist ebenerdig zur Tscheppachstrasse. Das untere Stockwerk muss im abfallenden Gelände von der Rückseite her erschlossen werden. Die Gewerbehalle hat eine Grundfläche von 30,8 auf 15,8 Meter und eine maximale Höhe unter 7,5 Meter, wie in der Zone gefordert.

Andere Vorstellungen

Das Bauvorhaben hat Feinde, die sich schon in einem anderen Bauverfahren bemerkbar machten. Denn zur Teilzonenplanänderung im Rahmen der Publikation Cutohof sollte in Mühledorf ein Stück Land ausgezont werden, damit in Küttigkofen ein Stück Land eingezont werden kann. Dazu meldeten sich Einsprecher, die verlangten, das benachbarte Grundstück in Mühledorf ebenfalls aus der Gewerbezone in die Landwirtschaftszone zu entlassen. Dieses benachbarte Grundstück ist nun eben das Landstück, auf der die Gewerbehalle gebaut werden soll.

Damals stellte man sich als Unbeteiligter die Frage: Warum wird in einem Verfahren, ein benachbartes Grundstück einbezogen, das nichts mit der eigentlichen Sache zu tun hat? Jetzt sieht man klarer, denn zur nachfolgenden Baupublikation für die Gewerbehalle wird ebenfalls Einsprache geführt. Es sind dieselben Einsprecher. Sie sind die einzigen Einsprecher zur Gewerbehalle und haben ihre Einsprache auch gleich auf der Redaktion deponiert.