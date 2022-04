Halten Grosseinsatz der Feuerwehr – zwei Schafe sterben bei Stallbrand Im solothurnischen Halten ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Stall, in dem sich 20 Schafe befanden, ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte 18 Tiere retten, zwei überlebten nicht. Die Löscharbeiten wurden durch das einsturzgefährdete Gebäude erschwert.

Die Meldung zum Brand in Halten ging bei der Kantonspolizei Solothurn gegen 3 Uhr nachts ein, wie Mediensprecherin Astrid Bucher gegenüber TeleM1 erklärt. Die Feuerwehr versuchte zunächst, die 20 Schafe in Sicherheit zu bringen. Zwei Tiere konnten jedoch nur noch tot geborgen werden. Der Rest der Herde wurde innerhalb eines mobilen Zauns in Sicherheit gebracht und später in einem Anhänger der Feuerwehr abtransportiert.

Ein Tierarzt war ebenfalls vor Ort und kümmerte sich mit dem Besitzer um die gestressten Schafe, die immer wieder ausbüxten und von Polizei, Feuerwehr und Besitzer wieder eingefangen wurden.

Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten besonders vorsichtig vorgehen, da das Gebäude einsturzgefährdet war. Es standen rund 35 Feuerwehrleute im Einsatz, wie Einsatzleiter Marc Umbricht erklärt.