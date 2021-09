Härkingen Autobahn A1: Lieferwagen prallt in Lastwagen – Lieferwagenlenker und Beifahrer verletzt Auf der Autobahn A1 bei Härkingen ist am Mittwochmorgen ein Lieferwagen in das Heck eines Sattelmotorfahrzeugs geprallt. Zwei zwei Personen wurden erheblich verletzt und mussten in ein Spital gebracht werden.

Die Front des Lieferwagens wurde stark beschädigt. Kapo Solothurn

Am Mittwochvormittag, 8. September, kam es um 9:40 auf der Autobahn A1 in Härkingen zu einem Auffahrunfall. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, war ein Lastwagen in Fahrtrichtung Bern unterwegs. Als der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet, musste der Chauffeur stark abbremsen. Aus noch unbekannten Gründen bemerkte dies ein nachfolgender Lieferwagenlenker zu spät und prallte folglich in das Heck des Lastwagens. Beim Unfall wurden der Lieferwagenlenker und dessen Beifahrer erheblich verletzt. Beide mussten mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Der Lenker des Lastwagens blieb unverletzt. (kps)