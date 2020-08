Zusätzliche 40 Prozent: Gemeinderat spricht sich für Ausbau der Schulleitung aus

An seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat Bettlach einstimmig einer Erhöhung der Schulleitungspensen um 40 Prozent auf total 200 Stellenprozente zugestimmt. Damit will man den gestiegenen Anforderungen in diesem Bereich Rechnung tragen. Das letzte Wort in der Sache hat die Gemeindeversammlung, die der Erhöhung ebenfalls zustimmen muss. Die Schulleitung war in den letzten Jahren immer wieder ausgebaut worden, letztmals im Jahr 2015 um 20 Stellenprozente auf die heute noch geltenden 160 Prozent. Dies, weil die Anforderungen stetig gestiegen sind.

Die zeitliche Belastung der beiden Schulleitungspersonen Didi Schoch und Marion Glanzmann ist aufgrund der kantonalen Schulreform, welche verschiedene Anpassungen und lokale Umsetzungsarbeiten mit sich brachte, in den letzten Jahren stark gestiegen. Dazu kamen die flächendeckende Einführung der Speziellen Förderung und verschiedene verbindliche Arbeiten, die zu einer Überbelastung der Schulleitungen führte. So zum Beispiel kantonale Leistungsvereinbarungen, Checks und deren Auswertung, die interne Schulevaluation, der Mangel an geeigneten Lehrpersonen bei der Besetzung von freien Stellen oder Stellvertretungen, zunehmende schwierige Familienverhältnisse der Schülerinnen und Schüler mit damit verbundenen schwierigen Schulsituationen und Notfällen. Dazu haben Absprachen mit Fachstellen im Bereich Schulpsychologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie etc. erheblich zugenommen.

Ein weiteres Problem sind geleistete Überstunden, um die man schlicht nicht herumkomme, wenn der Schulbetrieb aufrechterhalten werden solle. Auch dieses Problem besteht seit Jahren, die Überzeit kann kaum abgebaut werden. Aus diesem Grund erwägen die Verantwortlichen den Ausbau der Schulleitung um eine weitere Schulleitungsperson mit einem Pensum von 40 Prozent.