Zukunft des Kleintheaters Gänggi ist ungewiss: Die Liegenschaft steht zum Verkauf

Iris Minder, engagierte Theaterregisseurin und Autorin, hat seit 2015 ein eigenes Kleintheater am Höhenweg in Grenchen. Das Kleintheater Gänggi ist dort in der Liegenschaft eines ehemaligen Industriebetriebs eingemietet. Minder nutzt die Räume als probelokal für ihre Theaterprojekte aber auch für Aufführungen im kleineren Rahmen oder weitere Anlässe – so auch gestern für die Lesung mit dem Seeländer Chansonnier und Buchautor Hanspeter Möri (vgl. Kasten unten).

Doch mit dem Kleintheater Gänggi (der Name kommt aus der Geschichte der Uhrenindustrie und bezeichnet eine Lampe für Uhrmacher) geht es wohl bald zu Ende. Die Besitzerin der Liegenschaft möchte diese Verkaufen. Iris Minder muss ein anderes Lokal suchen.

Geld und viel Fronarbeit investiert

Die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas Vergleichbares in Grenchen findet, ist zwar nicht null, doch kaum zu einem so bescheidenen Mietpreis wie gegenwärtig fürs «Gänggi». «Ich lebe von der AHV und den unregelmässigen Einkünften meiner Theaterprojekte, da kann ich mir einen hohen Mietzins nicht leisten», meint Minder. Das Lokal habe ihren Bedürfnissen bestens entsprochen und sie bedauere, dass sie wohl schon bald ausziehen müsse. Immerhin habe sie zusammen mit Sponsoren rund 30000 Fr. in die ansonsten baufällige Liegenschaft investiert und auch viel Fronarbeit von Freunden. Dies in der Hoffnung, langfristig eine neue Basis zu haben für die Zeit nach den Freilichtspielen.