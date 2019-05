Polstergruppen und Leselupen, Gesundheitsmatratzen und Hörgeräte, Whirlpools und Gewürzsortimente, Kochtöpfe, Jagdmesser, Erdbeertörtli, Rohschinken, Rotweine, Steinmannli, Lebensberatung und Lunapark. Und vor allem gute Laune, Freunde treffen, sein neues Tattoo zeigen und einen Feiertag geniessen: Das und je nach persönlichen Vorlieben vieles mehr sind die Ingredienzien der 30. Mittelländer Ausstellung Mia, welche noch bis Sonntag in und rund um die Tennishalle Grenchen stattfindet.

Die Jubiläumsausgabe der Messe steht diesmal im Zeichen der Fliegerei, die einerseits erneut mit der Flugschule und weiteren Angeboten des Flughafens prominent in der Halle vertreten ist. Andererseits geht das beliebte Heli-Weekend, ein Grossanlass des Flughafens, am Samstag und Sonntag in unmittelbarerer Nachbarschaft der Mia über die Bühne. Dort gibts an den beiden letzten Messetagen spektakuläre Flugvorführungen zu sehen.

Gut 100 Aussteller und viel Action

Die ersten Besucher der Mia kamen am Mittwoch bereits in den Genuss der Trainingsvorführung des PC-7-Teams und des Grosshelikopters Super Puma der Schweizer Luftwaffe und heute um 14.45 Uhr wird der F/A 18 Jet bei Übungsflügen für sein Display vom Samstag zu sehen sein.

Auf dem Mia-Messegelände können gleichzeitig Stände von gut 100 Ausstellern besucht werden. Messeleiter Christian Riesen ist es einmal mehr gelungen, einen guten Branchenmix zusammenzubekommen, und der Umstand, dass sich wieder mehr einheimische Anbieter an der Mia zeigen, ist ein gutes Zeichen. Ein Rahmenprogramm mit Konzerten am Abend und Partyzelt bis in alle Nacht gehört dazu. Verpflegungsmöglichkeiten sind auf dem Festgelände (Festzelt, Restaurants Tennis-Chugele und Bocciodromo) oder in unmittelbarerer Nachbarschaft (Restaurants Airport und Velodrome).

Zwar ist auch diese Mia einmal mehr nicht ohne Nebengeräusche zustande gekommen, es ging diesmal um den Veranstaltungsort. Die Umbaupause nach der Swatch-Generalversammlung wäre zu kurz gewesen für die Einrichtung der Mia im Velodrome, eine zeitlich Verschiebung der Mia nicht möglich, weil für die Organisatoren der Auffahrtstag offenbar vital ist. Dies zeigte nicht zuletzt der Besucherandrang am gestrigen Feiertag. Der Lunapark dürfte allerdings für eine Mia noch etwas spektakulärer sein. Laut Betreiber Willi Marti hängt auch dies mit der lange unsicheren Durchführung zusammen: Die besten Bahnen waren schon weg, als die Durchführung der Mia 2019 nach einigem Hin- und Her in trockenen Tüchern war.

Misstöne vergessen

Die Misstöne waren am offiziellen Eröffnungsakt vergessen und Riesen dankte seinem Helferteam und nicht zuletzt auch der Stadt Grenchen für die Unterstützung. Stadtpräsident François Scheidegger benützte die Gelegenheit, etwas weiter auszuholen und auf 30 Jahre Mia zurückzublicken. Er würdigte die Messegründer Jürg Möri, Peter Traub und den inzwischen verstorbenen Hans Ulrich Wirth für den Aufbau einer Veranstaltung, welche eine grosse Bereicherung für Grenchen sei. Auch Schausteller Willi Marti ist von Beginn weg und noch heute dabei.

Das Verdienst des heutigen Messeveranstalters Christian Riesen sei es, in einer Zeit, in der zahlreiche Messen in der Krise seien oder schon gar nicht mehr existierten, das Fähnlein in Grenchen hochzuhalten. «Ohne sein grosses Engagement gäbe es die Mia nicht mehr.» Die aktuelle Mia mit zahlreichen Highlights zeige, dass man auf dem richtigen Weg sei.

Auch Landammann Roland Fürst würdigte den erfolgreichen Turnaround der Messe und den gelungenen Branchenmix. «Auch im Kanton Solothurn bilden die 9000 KMU das Rückgrat der Wirtschaft», sagt Fürst und wünschte der Messe als Schaufenster des Gewerbes viel Erfolg.

Die Bauern sind retour

Beim Rundgang fällt auf, dass die Landwirtschaft heuer wieder dabei ist mit der Sonderausstellung «Wir bewahren, was wir lieben», dem Traktorparcours für Kinder und immerhin einigen «Chüngle» und «Bibeli». Zu essen gibts Erdbeerchüechli aus heimischer, sprich Selzacher Produktion.

Zu mäkeln gibt es an dieser Mia bisher nicht viel. Gut, der Boden in der Halle sieht schon etwas handgestrickt aus, die Messezeitung ziemlich improvisiert und die Stromversorgung (zu) volatil. Und ob die SWG ihren Wasser-Einschenk-Roboter bis Sonntag in eine Dusche umbauen muss, wird sich zeigen. Gestern Nachmittag wurde es in der Halle zum ersten Mal schon ziemlich heiss.