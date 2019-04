Drei Tage lang war das Parktheater fest in Zauberhand. Grenchen mutierte zum Hotspot internationaler Zauberkunst. Gleich zwei amtierende Weltmeister – Miguel Muñoz aus Spanien, Bühnenzauberei, und Eric Chien, Taiwan, Close-up-Weltmeister – waren im Rahmen des Internationalen Zauberkongresses als Topacts für die Gala am Samstagabend gebucht worden. Aber bereits am Freitagabend staunten die Besucher im praktisch vollen Parktheater über die verblüffenden Tricks, die die neun Kandidaten im Wettbewerb «Grand Prix Eterna», einem Close-up Wettbewerb, d.h. Zaubertricks aus nächster Nähe, präsentierten. Unter ihnen auch «Magic eMaxl», ein gerade mal 12-jähriger Knabe aus Deutschland, der die Medaillenränge nur ganz knapp verpasste. Maxl Schmalhofer ist Deutschlands jüngster Zauberer und wurde für seine ausserordentliche Leistung von der Stadt Grenchen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Den Sieg davongetragen hat Sergio Starman aus Italien, vor seinem Landsmann Francesco Fontanelli und dem Koreaner Tae Won Kim. Starman bewies mit seiner Nummer, die er am Samstag auch in der Gala zeigte, dass man mit Zauberei durchaus eine Geschichte erzählen kann. Seine Requisiten: Ein Bild der verflossenen Liebe, der Ring als Symbol für die Verbindung, ein Glas und eine Flasche, mit der der arme Verlassene seinen Trennungsschmerz betäuben möchte. Aber die Gegenstände scheinen ihm alle einen Streich spielen zu wollen: Das Foto verschwindet aus dem Bilderrahmen, um sonst wo wieder aufzutauchen, der Ring, den er unzählige Male vom Tisch entfernt, ebenfalls. Alles scheint sich gegen ihn verschworen zu haben. Eine wirklich sehenswerte und tolle Routine des Close-up-Magiers.

Lüften der Geheimnisse

Nachmittags gaben einige der internationalen Stars an Seminaren Einblick in ihre Tricks und demonstrierten Schritt für Schritt, wie sie Münzen verschwinden und Karten erscheinen lassen. Besonders beeindruckend das Seminar von Weltmeister Eric Chien am Sonntagmorgen, dessen Fingerfertigkeit das Publikum schlicht verblüffte. Schritt für Schritt erklärte er seine Münzen-Routine, liess den Dollar in Zeitlupe verschwinden und tauschte ihn gegen eine Karte aus. Im Normaltempo führte er den Trick mit einer unglaublichen Präzision und Geschwindigkeit aus, die er sich in jahrelangem Training angeeignet hat und die für das menschliche Auge schlicht zu schnell ist, um überhaupt den Trick zu bemerken: Für das Erlernen einer Routine benötige er mehrere Monate, für ein ganzes Programm rund zwei Jahre, sagte er

Ständiges Training, austüfteln diverser Hilfsmittel, die für das Publikum unsichtbar sind, gehören zum Alltag jedes Zauberers. Wenig erstaunlich sah man noch eine halbe Stunde vor der Gala am Samstagabend Chien, Starman und Fontanelli am Stammtisch des Restaurants Parktheaters «Magic» spielen: Einer macht einen Kartentrick vor, wer von den beiden anderen ihn nicht nachmachen kann, hat verloren. Die drei Magier hatten ein Riesengaudi und unterhielten die anwesenden Gäste.

