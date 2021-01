«Wir tun das für unsere Freunde»: Der Grenchner Hof biete Take-Away an, obwohl es kaum rentiert

Das Telefon von Robert Laski klingelt. Der Wirt des Grenchner Hofs nimmt den Anruf entgegen. Nein, jetzt habe er grade keine Zeit. Ob er nochmals am Nachmittag anrufen könne? Jetzt sei er mitten in den Vorbereitungen für die erste Auslieferung.

Freitagmittag kurz vor 11 Uhr in der Küche des Grenchner Hofs. Heute steht Fisch auf der Menükarte – Zander und Lachs. Dazu gibt’s Gratin, Gemüse, Salat, Suppe – je nachdem der Gast es wünscht. Die beiden Köche Stefano Voyadzia und Antonio Bruzzese, unterstützt vom Lernenden im 2. Lehrjahr, Juau Batista, wirbeln in der Küche.

Unrentabel und doch will der Wirt daran festhalten

In der Zwischenzeit bereitet die Küchenmannschaft die nächsten Vorbestellung vor. Laskis Gattin Franziska nimmt einige spontane telefonische Bestellungen auf von Gästen, die ihr Mittagessen selber abholen werden.

Zwischen zwei Lieferungen hat Robert Laski kurz Zeit für den Reporter, der sowieso nur im Weg steht: Auf die Frage, wie es ihm gehe, sagt der Wirt, der den Grenchner Hof seit 13 Jahren führt: «Wenn ich morgens ins Haus komme, könnte ich mich eigentlich gleich hinsetzen und losheulen».

Tatsächlich sieht es in der Gaststube anders aus, als man sich das von diesem Restaurant gewohnt ist: Die Stühle sind hochgestellt, auf einem Tisch stapeln sich Weinkisten, alles ist dunkel. Aber, so Laski, wer ihn kenne, der wisse, dass er jetzt nicht einfach zu Hause bleiben könne und nichts tun. «Mein Grossvater pflegte schon zu sagen: lieber etwas Sinnloses tun, als einfach sinnlos herumzusitzen.» Er biete den Take away Service wie auch sich selber als Starkoch bei den Gästen zu Hause an, weil seine Gäste eben auch seine Freunde seien. «Wir haben normalerweise Stammgäste, die von weither kommen, um bei uns einzukehren. Und viele Grenchnerinnen und Grenchner haben uns immer die Treue gehalten die ganzen Jahre. Für sie machen wir das, auch wenn es im Grunde etwas ‹sinnlos› ist».

Sinnlos deshalb, weil das Take away, das er anbiete, überhaupt nicht rentiere. «Wir als Familienunternehmen verzeichnen einen Umsatzrückgang aufgrund der verordneten Schliessung von rund 80 Prozent. Was ich mit dem Take away erwirtschafte, ist nicht einmal kostendeckend.» Sechs Leute seines 10-köpfigen Teams seien zu 100 % in Kurzarbeit. Die vier Lernenden werden von Laski persönlich ausgebildet, wenn auch nur theoretisch. «Etwas anderes ist ja nicht möglich. Wie soll ich eine Serviceangestellte ausbilden, ohne Service?»

Das Take away-Angebot indes, das Laski von Montag bis Freitag anbietet, kann sich sehen lassen und wird auch rege genutzt. Freitag sei der schwächste Tag, sagt der Gastronom: Zu den etwa vier bis fünf Mahlzeiten für Betagte, die er persönlich ausliefert, kommen etwa 40 Mittagsmenüs dazu, die entweder geliefert oder abgeholt werden. Nicht etwa in Plastikgeschirr, sondern auf Porzellantellern des Grenchner Hofs. Von Montag bis Donnerstag können es gleich doppelt so viele Mahlzeiten sein, die in der kleinen, funktionalen Küche zubereitet werden.

In Kontakt mit den Gästen bleiben, das ist das Ziel

Er wünschte sich, dass es Politiker in Bern gäbe aus der Gastrobranche, die sich für die Branche einsetzen, sagt Laski. «Denn schliesslich geht es nicht nur um die Restaurants, sondern auch um unsere Lieferanten, die genauso leiden. Ich mache jährlich Einkäufe in der Höhe von 800000 Franken. Die fehlen jetzt irgendwo.» Die Gastrobranche sei regelrecht verarscht worden. «Wir haben letztes Jahr gefühlte 10 Mal unsere Schutzkonzepte angepasst. Und mussten dann doch schliessen.»

Doch aufgeben, das käme für ihn nicht in Frage. Laski hat einige Ideen, auch mit Corona. So bietet er für den Valentinstag Mitte Februar ein spezielles 4-Gänge Valentinstag Take-Away Menü, garniert mit einem Blumengesteck von Blumenkunst Grenchen und einem Geschenkgutschein von der Bijouterie Maegli an. Der energiegeladene Gastronom hat auch noch weitere Ideen. So will er beispielsweise für Wohnmobilbesitzer auf seinem Parkplatz die Möglichkeit bieten, dort einen Mehrgänger aus dem Grenchner Hof zu geniessen – auf Vorbestellung, versteht sich.

Auf die Frage, wie viele Grenchner Gastrobetriebe diese Krise nicht überleben, sagt Laski offen: «Ich denke, alle werden überleben, auch wenn es hart wird und ganz genau wissen wir das ja nicht.» Er persönlich sei aber optimistisch: «Wir mussten schon immer für unser Glück kämpfen. Wir sind nicht so erfolgsverwöhnt, wie die Solothurner das sind!»