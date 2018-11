Mit alten Klischees spielen

«Auf diese Art mit diesen alten Klischees zu spielen, hat mich gereizt», meint auch Olivier Messerli, der in Grenchen aufgewachsen ist, aber schon lange nicht mehr hier lebt. So habe man zusammen dieses Konzept entwickelt und sich an die Arbeit gemacht.

Angesprochen werden verschiedene Themen wie Wohnen, Arbeitsplätze, Verkehr und Freizeit. «Wer möchte schon so wohnen?», wird da im Ton des Lästerers gefragt und dazu Bilder der kantonal denkmalgeschützten Lambert-Villa im Jugendstil (wo heute Mietwohnungen drin sind) oder der neuen Terrassenhäuser am oberen Stadtrand eingeblendet. «Hier ist echt nie was los», heisst es zu Bildern zum proppenvollen Marktplatz am «Rock am Märetplatz». Systematisch wird eine Text/Bild-Dissonanz aufgebaut mit abwertenden Kommentaren zu Bildern, die aussergewöhnliche Attraktionen von Grenchen zeigen: Hi-Tech-Arbeitsplätze, der Flughafen mit Fallschirmspringern, zwei Fernverkehrsbahnlinien, die sich in der Stadt kreuzen, die Grenchenberge, die Aare, das Velodrome etc.

Soundtrack: Basement Saints

Wie es sich für einen modernen Clip fürs Web gehört, werden die Texte eingeblendet, nicht gesprochen. Der Soundtrack wird ganz von der Grenchner Rockgruppe «Basement Saints» geliefert. «Da sind wir den Jungs extrem dankbar, denn eine gute Musik auf der Tonspur ist die halbe Miete bei einer solchen Produktion», meint Filmemacher Messerli.