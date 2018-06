Ist das nicht etwas unverbindlich für ein Projekt, von welchem allen fordern, dass es jetzt endlich vorwärtsgehen soll? – «Gut Ding will Weile haben», meint Stadtpräsident François Scheidegger sinngemäss dazu. Denn nicht einmal er selber hat sich bisher eine Meinung darüber gemacht, welche der vier Varianten die richtige ist, wie er einräumt.

Das zaghafte Vorgehen wird damit begründet, dass man zuerst eine Einigung über die Eckpunkte erzielen will. «Entgegen dem Vorgehen im Jahr 2009 soll mit einer detaillierten sowie kosten- und zeitintensiven Projektausarbeitung erst begonnen werden, wenn die grundsätzliche Verkehrserschliessung rund um den Bahnhof Süd durch einen Behördenentscheid festgelegt und genehmigt ist». Denn das 2009er-Projekt endete in einem politischen Seilziehen um Kosten und um die Verkehrsflächen für Autos und Taxis.

Auch nicht einfacher wurde es, als noch die Migros Ausbaupläne anmeldete. Nachdem sich diese mit der Landi nicht über den Kauf ihres Areals handelseinig wurde, kaufte die Migros vorerst einmal das Mehrfamilienhaus südlich ihres Gartencenters. Mit dem Grossverteiler habe man sich inzwischen über das weitere Vorgehen geeinigt, sodass man sich nicht mehr ins Gehege kommen sollte, erklärt Scheidegger.

Konrad Schleiss: «Nur mit Aggloprogramm»

Jetzt kommt aber noch eine weitere Klippe. «Für die Gestaltung des Bahnhofplatzes müssten unbedingt die Mittel des Agglomerationsprogrammes angezapft werden können, sonst können wir uns diese Investition angesichts der Finanzlage der Stadt gar nicht leisten», meint nämlich Konrad Schleiss, Präsident der Bau- und Planungskommission Bapluk. «Im Finanzplan haben wir 4,5 Millionen eingestellt für das Projekt. Die Varianten gehen bis 6,5 Millionen Franken», gibt Schleiss zu bedenken. Er ist der Überzeugung, dass keines der Projekte befriedigt. «Wir müssen grösser denken!», fordert er. «Wenn ich sehe, dass Olten für sein Bahnhofareal 50 Millionen ausgeben will, kommen wir mit diesen Ideen nicht weit.» Nur wenn Mittel eines Agglomerationsprogramms zur Verfügung stünden, sei überhaupt ein vernünftiges Projekt finanzierbar.

Insbesondere eine Velounterführung vom Stadtzentrum in die Sportzone müsse in die Planung einbezogen werden, meint Schleiss. Diese wird aber in der Vorlage explizit ausgeschlossen. Der Bapluk-Präsident meint aber, dass er eine Mehrheit des Rates überzeugen kann, auch wenn eine Realisierung dann frühestens 2023 möglich wäre, wenn die Agglomerationsprogramme 4. Generation in Kraft treten. Dass Grenchen, Bettlach und Lengnau mitmachen, ist überdies noch nicht offiziell beschlossen.

Eine Umsetzung der Bahnhofplatzpläne zu einem früheren Zeitpunkt müsste die Stadt allein finanzieren und erhielte allenfalls Beiträge vom Kanton, nicht aber vom Bund. In der Vorlage wird auf den Parkplatzfonds der Stadt verwiesen, der mit für einen «namhaften Beitrag» angezapft werden könnte.