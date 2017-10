Die Uhrenstädter empfangen zuhause im zweiten Match des Playoff-Finals den SHC Buix III und haben die Möglichkeit, nach drei Jahren in der 2. Liga endlich wieder in die 1. Liga aufzusteigen. Im Hinspiel in Buix gewann Grenchen gleich mit 5:12, die Halbfinalserie gegen Givisiez IIIa entschieden die Grenchner ohne Niederlage mit einem Torverhältnis von 36:11 Toren ohne Kompromisse für sich - es spricht also viel für den ersehnten Aufstieg.

Das Spiel findet um 13:30 Uhr auf dem Kleinfeld beim Schulhaus Eichholz statt, wo die Grenchner alle ihre Heimspiele austragen. (rcg)