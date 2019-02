Strassenwischmaschinen kehren den Dreck auf Strassen und Plätzen zusammen, in allen Städten und Gemeinden der Schweiz. Strassenschächte werden von Schlamm befreit, Abflussschächte ausgepumpt. Für diese Arbeiten sind Spezialisten wie die Firma Bolliger zuständig. Bolliger ist seit bald 50 Jahren im Geschäft, sowohl im öffentlichen wie im privaten Bereich.

Was aber tut man mit dem anfallenden Material? Recycling ist das Zauberwort. Der Abfall wird aufbereitet, man verwandelt ihn entweder durch Verbrennung in Energie oder durch Aufbereitung in wiederverwertbares Baumaterial. Bolliger ist Pionier auf dem Gebiet. Schon vor Jahren baute die Firma ihre erste Waschanlage für Strassenschachtschlamm in Grenchen. Denn auch der Schlamm setzt sich aus verschiedenen organischen und anorganischen Materialien zusammen, die man wieder trennt und weiterverwenden kann.

«Unser Ziel ist, das Material zu fast 100 Prozent einer Wiederverwertung zuzuführen», erklärte Marcel Bolliger schon damals. Einmal aufbereitet, bleibt sauberer Sand zurück, der sich beispielsweise zum Einsanden von Leitungen eignet. Grobe Steine von 0,4 bis 25 Millimeter Durchmesser können für den Strassenbau verwendet werden. Der Feinschlamm wird im sogenannten Treibhaus getrocknet und in die Endversorgung gebracht. Das Ziel sei, die Feinschlammfraktion, deren Einzelteile kleiner als 0,4 Millimeter sind, getrocknet ins Zementwerk abzugeben und als Zusatz in die Produktion von Zement zu geben, so Marcel Bolliger. Der gewaschene Sand kann in der Baubranche weiter verwertet werden.

«Wenn wir das Material waschen und in die Hauptbestandteile auftrennen, machen wir ökologisch einen grossen Schritt vorwärts, und das ist unsere Antriebsfeder. Ausserdem gewinnen wir auf diese Weise für Baumeister gut geeigneten Sand, den sie sonst in einer Kiesgrube holen müssten», erklärt Bolliger. Im Oberland oder im Wallis könnte er sein rezykliertes Material weniger gut weitervermitteln, weil man dort den Sand aus den Flüssen baggern kann. «Aber in unserer Gegend besteht doch die Nachfrage, weil wir diese billige Möglichkeit nicht haben.»