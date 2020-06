Wegen Wegzug von Bundesamt: Die Zukunft der Grenchner Wohntage ist noch offen

Ende 2021 wird das Bundesamt für Wohnungswesen BWO gemäss Bundesratsbeschluss von 2018 von Grenchen nach Bern umziehen. Der neue BWO-Direktor Martin Tschirren kam mitten in der Coronakrise ans Ruder des einzigen Bundesamtes im Kanton Solothurn, das nun bald Geschichte sein wird.

«Am 16. März war mein erster Arbeitstag, der Tag, als der Lockdown verhängt wurde», erklärt Tschirren. So kam es, dass er einige Wochen lang mit Leuten zusammenarbeitete, mit denen er zwar telefonierte, die er aber noch nie gesehen hatte. Letzte Woche sei es dann soweit gewesen, dass er zumindest alle einmal angetroffen habe, erzählt er lachend.

37 Personen stehen auf der internen Telefonliste des Bundesamtes. Bald werden es weniger sein, denn der Umzugsentscheid des Bundesrates umfasste auch den Auftrag für eine Reorganisation.

Verkleinerung und Reorganisation

«Fakt ist, dass wir hier ein Gesetz vollziehen, das nicht mehr in Kraft ist», erklärt Tschirren. Die Wohnbauförderung läuft zurzeit auf Sparflamme aus. Mit dem Umzug nach Bern werden die Stabsfunktionen (Personaldienst, Informatik) mit derjenigen des Sekretariats der Wettbewerbskommission Weko zusammengelegt. Die neue Adresse des BWO ab Ende 2021: Hallwylstrasse 4, 3003 Bern, ein dekoriertes Bürogebäude im Bundeshaus-Stil aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Tschirren rechnet mit einem Personalabbau in der Grössenordnung von etwa acht Stellen, betont aber, dass der Schritt durch natürliche Abgänge (Pensionierungen und Fluktuation) zu bewältigen sein wird. Und er wird nicht schon morgen anstehen. Der vom Bundesrat gesetzte Zeithorizont für die Restrukturierung ist das Jahr 2025. «Auch in Bern werden wir zunächst nicht viel weniger sein als heute.» Aber der Umzug wird für manche Mitarbeitende, beispielsweise aus dem Jura, aber schon zu einem längeren Arbeitsweg führen, meint Tschirren.

Vom Städteverband zum Bundesamt

Seinen Wechsel vom Schweizerischen Städteverband an die Spitze des BWO begründet Tschirren mit einer Luftveränderung. «Immerhin war ich elfeinhalb Jahre beim Städteverband, da sah ich für mich die Zeit gekommen für einen Wechsel», begründet der 48-Jährige, der zuletzt stv. Direktor der Organisation war.

Da Probleme und Fragen rund ums Wohnen im städtischen Umfeld dort nebst anderen auch zu seinem Portfolio gehörten, ist die Thematik «Wohnungswesen» für Tschirren nicht wirklich neu.

Doch die Perspektive hat sich geändert. So werde sich das Bundesamt weiterhin bemühen, dass dem Verfassungsauftrag der Förderung preisgünstigen Wohnraums Nachhaltung verschafft werde. «Und es steht dort ebenfalls, dass Wohneigentum zu fördern ist», ruft Tschirren in Erinnerung.

Wie das am besten erreicht wird, darüber stellt das BWO immer wieder Forschungen an. Diese wurden bisher mindestens einmal jährlich auf einer Plattform auch öffentlich diskutiert: den Grenchner Wohntagen. Wie es mit der Veranstaltungsreihe ab 2021 weiter geht, ist laut Tschirren noch offen.

Künftig alles nur noch im Homeoffice?

Dass die Coronakrise auch Auswirkungen auf den Liegenschaftsmarkt haben wird, hält Tschirren für plausibel. Stichworte sind der Trend zum Homeoffice und das Pendeln, das mit Corona zusätzlich unattraktiv geworden ist. «Ich glaube allerdings nicht, dass sich Homeoffice dahin gehend durchsetzt, dass es bald keine Büroräume mehr braucht», meint Tschirren. Die Vorteile der unmittelbaren Kommunikation und echte Teamatmosphäre können Videokonferenzen und Chatplattformen nicht ersetzen.

Gespannt verfolgt Tschirren auch die aktuell anstehenden politischen Entscheide bei der coronabedingten Mietzinsreduktion für Geschäftsliegenschaften. Je nach dem wird das Dossier dem BWO zusätzliche Arbeit bescheren. Dass Angestellte im Homeoffice vom Arbeitgeber neuerdings Entschädigung fürs Büro zu Hause erhalten wollen, hält Tschirren hingegen für eine arbeitsrechtliche, nicht eine mietrechtliche Frage.

«Dies müsste in einer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber geregelt werden», meint er. Apropos Homeoffice: dies habe während der Coronakrise im BWO in grösserem Umfang stattgefunden, allerdings gebe es auch viele Arbeiten, die auch Zugriff auf Papierakten erforderlich machen. Da das BWO-­Gebäude inzwischen mehr als genug Platz für das (seit Jahren) schrumpfende Bundesamt hat, sei die Einhaltung von Distanzregeln nie ein Problem gewesen, meint Tschirren.

Wenn alle Augen sich aufs BWO richten

Langfristig lasse sich die Auswirkung von Corona auf den Wohnungsmarkt nur schwer einschätzen, meint Tschirren weiter. Zu berücksichtigen sei etwa die (schon zuvor) sinkende Zuwanderung und die Einkommensverluste aufgrund der Krise. «In diesem Sinne dürfte die Nachfrage vor allem nach preisgünstigem Wohnraum kaum nachlassen.»

Egal wie unbedeutend das Bundesamt manchen bisher erschienen war: Vier mal pro Jahr richten sich die Blicke der ganzen Schweiz, diesem Land von Mietern, auf das BWO. Dann nämlich, wenn es den Referenzzinssatz veröffentlicht, aufgrund dessen Mieter eine Mietzinssenkung verlangen können.

Dies war in den letzten Jahren wiederholt der Fall, zuletzt am 1. März mit einer Senkung um 0,25 Prozent auf jetzt 1,25 Prozent. Gestern war es wieder soweit, wobei Tschirren bereits an diesem Gespräch letzte Woche durchblicken liess: «Es gibt kaum Anhaltspunkte für eine Veränderung.» Er lag richtig.