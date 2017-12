Wiesenstrasse 23 in Grenchen. Standort des Grenchner Künstler-Archivs und Zankapfel dieser Geschichte. Der Grund: Am 1. Oktober wechselte das Gebäude seinen Besitzer. Die Espace Real Estate AG verkaufte die Liegenschaft an die Wiesenstrasse 23 AG in Luzern. Der neue Besitzer will das Gebäude renovieren und günstige Mietwohnungen einbauen. Die bisherigen Benutzer des Gebäudes müssen umziehen. Auch das Künstler-Archiv. «Wir wussten immer, dass wir hier raus müssen, sobald hier mal umgebaut wird», sagt der Vizepräsident des Vereins, Hanspeter Crivelli, der gestern vor Ort anzutreffen war. Er habe aber nicht damit gerechnet, dass die Kündigung diesen Herbst erfolgt. Schliesslich liessen sich all die Kunstwerke, die sich im Gebäude an der Wiesenstrasse befinden, nicht «vom einen auf den anderen Tag» zügeln, sagt Crivelli und deutet auf Gipsskulpturen, die einen ganzen Raum des Gebäudes füllen.

Mieterstreckung als letzter Ausweg