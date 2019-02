Der Robinsonspielplatz am Oelirain muss bis Ende Februar weg. An dem Ort, an dem sich Kinder seit 20 Jahren austoben können, sollen Wohnblöcke aus dem Boden schiessen. Die Suche nach einem neuen Standort gestaltet sich bisher schwierig. «Wir sind auf der Suche», erklärt Maegi Manser, die zusammen mit Anita Seiler den Spielplatz für die «Interessengemeinschaft Spielplätze Grenchen» (ISG) betreut. «Bisher aber noch erfolglos.» Gerade für die Kinder sei das einfach schade, erzählt die hörbar frustrierte Manser weiter. Es sei jetzt an der Zeit, dass man endlich wisse, wie es weitergeht.

Die Firma, die hinter der Überbauung steht, ist die «Oelirain AG» (siehe Kontextbox). Diese hat, wie dem Baugesuch zu entnehmen ist, einen Spielplatz auf dem Gelände mit eingeplant. Auf dem südlichen Teil des jetzigen Spielplatzes, direkt oberhalb des Viadukts nämlich. Dieser sei jedoch viel zu klein, als dass man mit dem Container und sämtlichen Spielgeräten Platz hätte, erklärt Manser. Dieser Spielplatz wird deshalb nicht von der ISG betreut werden.