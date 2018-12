Die Marke, welche einst die Kontiki-Expedition von Thor Heyerdahl ausrüstete, kämpft vor Gericht ums Überleben, nachdem im vergangenen Oktober der Amtsgerichtsstatthalter von Solothurn-Lebern auf Antrag eines Gläubigers die Firma (einmal mehr) für Konkurs erklärt hat.

Laut Informationen dieser Zeitung handelt es sich um ein Konkursverfahren nach Art. 190 SchKG. Hier kann ein Gläubiger beim Gericht Konkurseröffnung auch ohne vorgängige Betreibung verlangen. Dies ist zum Beispiel möglich, wenn ein der Konkursbetreibung unterliegender Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.

Der Sachverhalt wird allerdings vom Gericht weder bestätigt, noch dementiert, weil das Verfahren nicht öffentlich ist. Dieses wird schriftlich geführt. Eterna hat gegen den Konkurs sofort Einsprache erhoben. Das Obergericht hat der Einsprache vor einem Monat aufschiebende Wirkung erteilt.: Das heisst: Eterna ist zurzeit nicht (mehr) Konkurs. Ein definitiver Entscheid steht aber noch aus.

Jagd auf die Marke?

Soweit war man schon mal. Am 22. August hob das Obergericht eine vorgängige Konkursverfügung des Amtsgerichtes nach wenigen Tagen wieder auf.

Was steckt hinter dem Hin und Her? Fakt ist, dass die Firma, die seit 2011 chinesischen Investoren gehört, schon 2017 von Lieferanten in Millionenhöhe betrieben wurde. Der derzeitige Chef Jérôme Biard leitet die Nobelmarke Corum und Eterna für dieselben Besitzer zusammen. Im Interview macht er geltend, man wolle die Marke weiterentwickeln und habe lediglich etwas die Übersicht beim Bereinigen von Altlasten verloren. Schon im Sommer hatte man von einem «Irrtum» gesprochen und war damit offenbar beim Gericht erfolgreich. Ein neuerlicher Entscheid des Obergerichtes steht noch aus.

Ein Grenchner Insider bringt eine weitere Erklärung ins Spiel. Er vermutet, dass jemand Eterna in den Konkurs treiben will, um billig den Namen aus der Konkursmasse herauskaufen zu können. Denn der Name hat trotz etwas Patina einen legendären Ruf, den man bei entsprechender Marketingpotenz in die Waagschale werfen kann. Biard will von dieser Verschwörungstheorie allerdings keine Kenntnis haben.