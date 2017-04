Christina Pitschen-Loderer hat am 1. Februar die operative Leitung der Spitex Grenchen übernommen. Sie verfügt über 23 Jahre Erfahrung im Akutspital und 7 Jahre im Management. Sie bildete sich nach der Ausbildung zur dipl. Krankenschwester 1994 an der höheren Fachschule für Krankenpflege 1999 weiter. Zurzeit (bis 2018) absolviert sie ein Studium zum Executive Master of Business Administration. Zuletzt arbeitet sie als Leiterin der Herzkatheterlabore der Klinik Beau-Site (Hirslanden Gruppe) in Bern.