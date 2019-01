«Neben der bereits zur Tradition gewordenen Ausstellung ‹Impression› (Ausschreibung im Frühjahr, Start am 15. Dezember 2019), welche einen Überblick bietet über das aktuelle druckgraphische Schaffen in der Schweiz, werden zwei grosse Einzelausstellungen zu sehen sein», blickt das Kunsthaus Grenchen in seinem neuen Jahresprogramm voraus. Uwe Wittwer wird vom 24. März bis 26. Mai neben einer neuen Werkgruppe Gemälde, Aquarelle und Inkjetprints aus den letzten 10 Jahren präsentieren, die bisher ausschliesslich im Ausland zu sehen waren. Wittwer (*1954, Zürich) ist einer der bedeutendsten Maler der Schweizer Gegenwartskunst.

Sein figuratives Werk kreist «um die grundlegenden Fragen nach dem Wesen des Bildes und nach dem Zusammenhang von Bild und Erinnerung», wie das Kunsthaus schreibt. Nach zahlreichen Ausstellungen in Europa ist die Einzelausstellung im Kunsthaus Grenchen seit zehn Jahren die erste Museumspräsentation von Uwe Wittwer in der Schweiz. Zur Ausstellung erscheint eine Publikation in Form eines Lesebuches. Vom 30. Juni bis 22. September wird die bolivianisch-schweizerische Künstlerin Carmen Perrin Einblick geben in ihr Schaffen, das sowohl eine raumspezifische Installation wie auch Zeichnungen, Objekte und Videos umfassen wird. Perrin (*1953 La Paz), lebt und arbeitet in Genf und ist bekannt für ihre Skulpturen, Objekte, Installationen, Interventionen im öffentlichen Raum und ihre Projekte zusammen mit Architekten. «In ihren autonomen Objekten verbindet sie klassische Fragen der Skulptur ... mit Fragen nach der Kraft als unabdingbares Element des Lebendigen und der Suche nach den Möglichkeiten, diese Kräfte sichtbar zu machen.»